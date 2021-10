Schilderkunst zonder regels bij Flexboj en L.A.

L.A. (links) en FLexboj bij hun eerste solotentoonstelling. 'We weten niet hoe het is om niet samen te werken.'

Het Belgische kunstenaarsduo Flexboj & L.A. stelt bij Barbé Urbain Gallery in Gent zijn eerste solotentoonstelling voor. In hun creaties draaien ze het medium van de schilderkunst binnenstebuiten.

‘Onze ego’s zijn gestroomlijnd', antwoordt L.A. op de vraag of er nooit artistieke onenigheid is tussen hem en zijn partner in crime Flexboj. De twee jonge kunstenaars maken elkaars zinnen tijdens de rondleiding bij Barbé Urbain Gallery moeiteloos af. Soms doen ze zelfs een beetje denken aan een gelukkig getrouwd koppel. ‘We weten niet hoe het is om niet samen te werken.’

Het eerste grote succes van het kunstenaarsduo was het door hun uitgebrachte Superstars Magazine, dat in 2018 verscheen. Het blad, dat op A3 papier verscheen, bevatte interviews met geslaagde mensen uit de kunstwereld als Wim Delvoye, Rinus Van De Velde en Ria Pacquée en peilde naar de grond van hun succes. Alle illustraties, portretten en advertenties in het blad werden door Flexboj & L.A. verzorgd.

De essentie Het Belgische kunstenaarsduo Flexboj & L.A., artiestennamen van Nathan van de Vijver (26) en Lander Allaert (26), beiden uit Gent, presenteert zijn eerste solotentoonstelling ‘Alimentation Générale’ bij Barbé Urbain Gallery in Gent.

In een twintigtal werken onderzoeken ze verschillende technieken, texturen en dragers van de schilderkunst.

De combinatie van abstracte achtergronden met figuratieve elementen geeft hun werken een uitbundig karakter.



Nu is er hun eerste solotentoonstelling 'Alimentation Générale'. De werken van het duo - ze kosten tussen 1.300 en 4.000 euro - doen op het eerste gezicht vooral aan de popartbeweging denken, door het gebruik van felle kleuren en de vele figuratieve en soms cartooneske elementen op de voorgrond van hun schilderijen. Maar de twee Gentse artiesten laten zich niet zomaar op één genre vastpinnen.

Don Quichote

De expo is vooral een studie van verschillende technieken, texturen en dragers in de schilderkunst. De verf op het werk ‘Rocinante’ - is het felblauwe paard van Don Quichote, of toch dat van Troje? - is deels aangebracht met bubbeltjesplastic. Op ‘Ik kom altijd veel te laat als de prijzen worden uitgedeeld aan de held die het had verdiend’ wordt druipende verf dan weer gecombineerd met hardere penseelstroken.

‘Er zijn geen regels in ons atelier, het is een organisch ontdekkingsproces', vertelt Flexboj. ‘We maken eerst door middel van verschillende schilder- of druktechnieken een abstracte achtergrond. Daarna voegen we vaak figuratieve elementen toe.’

‘Op voorhand weten we nooit hoe een werk eruit zal zien', springt L.A. bij. ‘Als we tijdens het maakproces al weten wat het eindresultaat is, moet het werk kapot. Dan is het een product en geen kunstwerk meer.’

Het duo experimenteerde ook met verschillende dragers. ‘Gewerkt, geld verdiend maar de helft al kwijt’ toont een schatkist geschilderd op een klein houten pallet. Een ander naamloos werk waar een groep cowboys zich in een shoot-out bevindt, is geschilderd op een oud backgammonbord. ‘We wilden ons niet beperken tot het doek. In de kunstwereld draagt dat toch heel wat pretentie met zich mee', zegt L.A.

Schermvullende weergave 'Gewerkt, geld verdiend maar de helft al kwijt’. ©Barbé Urbain Gallery

‘Met elk werk willen we iets nieuws doen. Vandaar dat je geen overheersende esthetiek of stijl in onze werken zal terugvinden', vervolgt L.A. Wat de werken wel verbindt, is het opvallend gebruik van veel primaire kleuren, geel, rood en blauw, die sterk afsteken tegen de strakke witte muren van de galerij. ‘We kopen het merendeel van onze verf tweedehands', legt Flexboj uit. ‘Omdat veel amateurschilders met primaire kleuren werken, zijn die heel makkelijk en goedkoop te verkrijgen.’

De werken zijn elegant in de galerij tentoongesteld en heel subtiel per kleur verzameld. ‘Met de hulp van curator Hans Theys hebben we de werken zo geordend dat de toeschouwer op natuurlijke wijze de verschillende schildertechnieken opmerkt', vertelt L.A.

We houden halt bij twee werken waar het geel overheerst. ‘Cowboy belge’ heeft een abstracte witgrijze achtergrond waarop meerdere verflagen met verschillende technieken zijn aangebracht. Op de voorgrond achtervolgen delicaat geschilderde cowboys elkaar op een felgele vlakte.

Er zijn geen regels in ons atelier. Het werk is een organisch ontdekkingsproces. Flexboj & L.A. Kunstenaarsduo

Ernaast hangt ‘Alimentation générale’, het werk waar de tentoonstelling ook naar vernoemd is. Ook hier overheerst het geel, maar op een veel subtielere en somberder manier. Het tafereel van een antiek uitziend supermarktje is met klare, zwarte lijnen afgewerkt. Het contrast tussen het harde en het delicate van de twee werken houdt het oog van de toeschouwer vast.

‘We kozen ervoor om de tentoonstelling ‘Alimentation Générale’ te noemen als een ode aan de kleine, brakke voedingswinkeltjes in Brussel, waar we allebei wonen. Vaak hangen er neonlampen aan het raam en binnenin ligt alles wat rommelig voor het grijpen. We hielden van het contrast met een kunstgalerij, die met haar vaak strakke witte interieur vaak kerkelijk overkomt', vertelt L.A.

Zetten ze zich doelbewust af tegen het pretentieuze aura dat de kunstwereld soms versluiert? ‘We zijn niet echt bezig met de kunstwereld. Wat Gilbert & George (Engels-Italiaans kunstenaarsduo, red.) doen, interesseert me niet', grijnst L.A. ‘Onze werken zijn opgebouwd uit conversaties met elkaar. We focussen vooral op de techniek. Het verhaal en de interpretatie zijn voor de toeschouwer', vervolgt Flexboj.

Impulsief

Die interpretatie laten ze nochtans niet zo makkelijk los als ze zelf beweren. Dit jaar won het duo de vijfjaarlijkse Nationale prijs voor Schilderkunst Louise Dehem. De jury noemde hun werk ‘kleurrijk, speels en rock-'n-roll'. Een beschrijving waar het duo zich niet helemaal achter kon scharen.

''Rock-'n-roll’ klinkt alsof ons werk heel impulsief tot stand komt', zegt L.A. ‘Alsof het allemaal vanzelf gaat. Terwijl er weken of soms maanden over de creatie van een werk gaat. We onderzoeken samen nieuwe schildertechnieken, doorbladeren encyclopedieën, analyseren kritisch ons eigen werk. Het is poëtischer dan rock-'n-roll.’

We houden halt voor een kleiner werk, ‘Red Paint’, van een schattig uitziende teddybeer op een pastelroze en -groene achtergrond met een verfborstel in de poot. ‘Ik begrijp dat mensen dit speels vinden', opper ik voorzichtig. Flexboj corrigeert meteen. ‘Die speelsheid is eigenlijk vals. Want als je het werk van dichtbij bekijkt, zie je dat de achtergrond heel veel textuur heeft, en dat de penseelstroken heel ruw zijn.’

Naast teddyberen, cowboys, schatkisten en superettes tref je in de tentoongestelde werken ook een Vikingschip, een roetsjbaan, gorilla’s en holbewoners aan. De kunstwerken hebben nooit helemaal dezelfde stijl, maar blijven herkenbaar. Door het uitbundige gebruik van kleuren en technieken blijft je in de werken steeds nieuwe elementen ontdekken.