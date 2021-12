Spannende kortverhalen verpakt in schilderijen

De Portugese kunstenares Paula Rego vertelt in haar schilderijen spannende kortverhalen. Het Kunstmuseum in Den Haag toont hoe meeslepend en dreigend haar oeuvre is. Je raakt er nooit op uitgekeken.

'Ik schilder om angst een gezicht te geven', staat te lezen in een van de zaalteksten aan het begin van de tentoonstelling van Paula Rego (86) in het Kunstmuseum in Den Haag. Die angst slaat op de politieke situatie in Portugal in de 20ste eeuw. In 1926 pleegde António de Oliveira Salazar een militaire staatsgreep. Dat leidde in 1933 tot de oprichting van de Esrado Novo, de nieuwe staat.

De essentie Paula Rego (1935) werd geboren in Portugal maar woont al decennia in Engeland.

Ze is een van de boegbeelden van de hedendaagse kunst.

Het Kunstmuseum in Den Haag toont een grote retrospectieve van haar schilderijen. De expo was eerder te zien bij Tate Britain.

Rego is een erg verhalende kunstenares. Een weerkerend thema is de onderdrukking van de vrouw.

Het was een omfloerste naam voor een dicatuur. Salazar bleef aan de macht tot de Anjerrevolutie van 1974. Rego werd geboren in een land waar de plaats van de vrouw aan de haard was, waar de macht van de Kerk het land verstikte en waar de militaire politie niet draalde om politieke gevangenen te folteren en op te sluiten.

Die geschiedenisles is belangrijk om het oeuvre van Rego te begrijpen, te meer omdat haar vader een tegenstander was van het regime. Het eerste schilderij op de expo zet wat dat betreft de toon. 'Salazar braakt het vaderland uit' uit 1960 is een gewelddadig schilderij waarbij je heel goed moet kijken wat er precies gebeurt. De jonge Rego is een woeste schilder die in felle kleuren de abstractie het laat winnen van de figuratie.

Wat doorschemert, is een gewelddadige wereld waarin duistere praktijken aan het oog worden ontrokken. Het is de angst van de gevangene die een gezicht krijgt, de angst van een maatschappij voor een misstap in een dictatoriaal regime.

Schermvullende weergave Paula Rego, 'Self-portrait in Red', 1966. ©Kunstmuseum Den Haag

Rego beleefde de onderdrukking deels aan de zijlijn. Haar vader, een groot anglofiel, stuurde haar in 1951 naar de privéschool The Grove in het Engelse Kent. Rego vond het daar maar niks. Haar artistieke kwaliteiten en aspiraties - als kind al was ze een begenadigde tekenares - raakten in de school ondergesneeuwd.

In 1952 trok ze naar de Slade School of Fine Art in Londen, een van de belangrijkste kunstscholen. Ze deelde er de schoolbanken met onder anderen David Hockney en Frank Auerbach, twee van de grootste naoorlogse Britse kunstenaars. Ze ontmoette daar haar latere echtgenoot Victor Willing, ook een kunstenaar.

Artistieke opstand

Rego ontpopte zich in de jaren 60 tot een veelzijdige kunstenares. Haar schilderijen zijn vaak collages, een mix van verf en papier. Je staat er in Den Haag voor en je vraagt je af: wat wil ze hiermee zeggen? Is ze nog een zoekende of is het anarchisme op haar doeken niets anders dan een artistieke opstand tegen het onderdrukte leven in Portugal?

Na haar huwelijk pendelde ze lang tussen Londen en Portugal, maar uiteindelijk vestigde ze zich in Engeland. Op de expo zie je heel goed hoe haar stijl vanaf de jaren 80 langzaam maar zeker veranderde. De abstractie verdween naar de achtergrond. Haar stijl werd figuratiever en uitgepuurder.

Maar dat betekent geenszins dat haar werk minder geheimen en dubbele bodems bevat. Er passeren nogal wat dieren de revue. Er is op de expo een indringende reeks te zien van een meisje met haar hond. Het meisje is Rego, de hond is haar man. Die leed vanaf de jaren 60 aan multiple sclerose.

Zijn ziekte definieerde de relatie van het koppel. Rego stond haar man jarenlang bij. Tegelijk was er de frustratie van een onbevredigd liefdesleven. Ze beeldt het allemaal uit in haar hondenreeks. De curatoren namen de verstandige beslissing om bij de meeste schilderijen bordjes met inhoudelijke uitleg te hangen. De duiding is een welgekomen aanvulling bij je eigen observaties.

De schilderijen van Paula Rego zijn soms sprookjes maar niet altijd met een goede afloop. Kleine meisjes slaan aan het moorden.

Carl Jung

Rego volgde meer dan 40 jaar psychoanalyse in de strijd tegen depressie, waaraan ze regelmatig leed en misschien nog altijd lijdt. Ze was een aanhanger van de Zwitserse psycholoog Carl Jung. Ze wijdde in 2004 de reeks 'Possession' aan psychoanalyse en mentale inzinkingen. De reeks is in Den Haag ondergebracht in een aparte zaal. Rego vroeg daarvoor aan haar model Lila Nunes zeven keer te poseren in dezelfde setting maar in andere houdingen.

Schermvullende weergave 'Possession', 2004. ©Filipe Braga / Kunstmuseum Den Haag

Rego baseerde zich op foto's die aan het einde van de 19de eeuw waren gemaakt van vrouwen die aan hysterie leden. Althans, dat dacht men. Rego zag er een verband in met de manier waarop de oude meesters vrouwelijke heiligen afbeelden. Die laatste link is misschien wat overdreven. Maar als je op het bankje in het midden van de zaal kijkt naar de schilderijen, proef je de kracht van Rego. Ze laat je geen moment met rust. Je voelt de dreiging van wat ze toont, af en toe verzacht met zwarte humor.

De 'Possession'-reeks maakte Rego met pastelkrijtjes. Die techniek ontwikkelde ze in de jaren 90. 'Ik ben niet echt een schilder, ik ben een tekenaar. Daarom begon ik met pastel te werken', zei ze daarover. Pastelkrijtjes schakelen een borstel uit. Voor Rego betekende het dat ze nog directer haar ideeën op papier of linnen kan zetten.

Schermvullende weergave 'Little Murderer', 1987. ©Kunstmuseum Den Haag

Je zou bijna kunnen zeggen dat Rego haar schilderijen schrijft. Veel van haar werken lijken kortverhalen waarop je nooit uitgekeken raakt. Het is niet toevallig dat ze vaak terugviel op literaire inspiratiebronnen. Ze noemt haar personages eerder wezens dan mensen. Alsof haar schilderijen sprookjes zijn, maar dan niet altijd met een goede afloop. Kleine meisjes slaan soms aan het moorden.

De thematiek die vaak terugkeert, is de onderdrukking van de vrouw. Rego stond op de bres voor vrouwenrechten in Portugal, ook al woonde ze in Engeland. Ze toonde compassie en veel mededogen met vrouwen die een clandestiene abortus ondergingen in haar geboorteland. Ze maakte het zelf mee.

Schermvullende weergave 'Angel', 1998.

Soms ontpopt Rego zich tot een wraakengel. In een van de laatste zalen hangt 'Angel'. Het is een portret van een vrouw ten voeten uit, met getrokken zwaard. Het is een verwijzing naar de oude meesters die zo graag mannen met zwaarden afbeelden. Dat kunnen wij vrouwen ook, lijkt ze te zeggen. Met het zwaard en met de verfborstel.