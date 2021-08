Teletijdmachine naar een klassieker van John Steinbeck

Een bijzondere expo in Hasselt koppelt virtuoze tekeningen van Rébecca Dautremer aan de sociale fotografie van Dorothea Lange en Walker Evans. Hun verbindingsstuk: de klassieker ‘Of mice and men’ van John Steinbeck.

Rébecca Dautremer (50) is een van Frankrijks meest vooraanstaande illustratoren. Waren haar tekeningen in succesuitgaven als ‘Cyrano’, ‘Alice in Wonderland’ en ‘Een Bijbel’ veeleer op kinderen gericht, dan mikt haar vorig jaar verschenen graphic-novelalbum ‘Van muizen en mensen’ resoluut op een volwassen publiek. De keuze om een graphic novel te maken bij de gelijknamige klassieker uit 1937 van de Amerikaanse auteur John Steinbeck (1902-1968) had verschillende redenen. Het was een kort én mythisch boek, en ze was er zelf ooit ondersteboven van geweest.

Meer zelfs, het verhaal over een vriendschap tussen twee arbeidsmigranten tegen de achtergrond van de Grote Depressie had haar vaak tot tranen toe bewogen. Nadat ze de originele novelle van Steinbeck op haar dertiende toegestopt had gekregen van haar moeder had ze die tijdens haar jeugd misschien wel 20 keer gelezen. Dat ging makkelijk omdat het boek amper 100 pagina’s telt.

Schermvullende weergave Uit de graphic novel 'Van muizen en mensen' van Rébecca Dautremer.

Die beperkte lengte was cruciaal omdat ze enerzijds geen komma van het originele werk wilde weglaten, maar anderzijds de nadruk moest blijven liggen op de illustraties. Het leverde een knoert van een graphic novel op van 428 pagina’s. 35 tekeningen daaruit zijn nu te zien op de expo in Hasselt. ‘Het was zes maanden zeven dagen op zeven keihard zwoegen', zegt Dautremer in een terugblik op haar huzarenstukje. ‘Gelukkig moest ik door de lockdown toch nergens anders zijn (lacht). Noem het geen stripverhaal of een geïllustreerd boek. Door de omvang is het veeleer een buitenaards grafisch werk dat buiten elke norm valt.’

Haar grondige, meticuleuze aanpak bood Dautremer de kans om het decor waarin Steinbeck ‘Van muizen en mensen’ situeerde in detail op te roepen, en zo komen we automatisch bij haar interesse voor fotografie terecht. ‘Die was er al voor ik begon te tekenen. Eerst wilde ik zelfs fotografe worden. Later hielp het medium me bij het creëren van mijn illustraties.’

Eerst wilde ik fotografe worden. Later hielp het medium me bij het creëren van mijn illustraties. Rébecca Dautremer Illustratrice

De verdienste van de expo in Hasselt is dat ze de voorliefde die Dautremer altijd al had voor de vooroorlogse Amerikaanse documentaire fotografie voor het publiek blootlegt. Vreemd genoeg is dat geen initiatief van de illustratrice, maar van het cultureel centrum, waar ze al vaker tentoonstelde en men dus vertrouwd was met de invloed die de sociale fotografie van Dorothea Lange en Walker Evans op haar tekeningen had. Een bezoekje aan de archieven van het Musée de la Photographie in Charleroi leverde een vijftiental bruiklenen op, vooral van Lange, die nu tussen haar illustraties hangen.

Schermvullende weergave 'Migrant Mother' van Dorothea Lange. ©Dorothea Lange

Een wandeling door de expozaal leert dat de fotografische en de grafische interpretaties van het landelijke, verpauperde Amerika mekaar ontmoeten en eer aandoen, ook al zit er dik 80 jaar tussen. ‘Van muizen en mensen’ dateert uit 1937. In dezelfde periode trokken de twee fotografen door Amerika om op vraag van de overheid de armoedige staat van het land te documenteren tijdens de Grote Depressie. Ze portretteerden de verweerde gezichten van sjofele, in lompen gehulde mensen die met hun gezin op straat leefden of aanschoven voor de voedselbedeling. Deze beelden vonden discreet of iets minder discreet, al dan niet met een knipoog, hun weg naar de tekeningen van Dautremer.