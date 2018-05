Toen Amy nog een vrolijk Joods meisje was

Amy Winehouse was meer dan een veel te jong gestorven zangeres met een grote hang naar zelfdestructie en verslavingen. Een expo in Brussel vertelt een ander verhaal: dat van een Joods meisje uit Londen.

In het Joods Museum van België hangt een sollicitatiebrief aan de muur. Vertaald uit het Engels: ‘Al mijn hele leven word ik thuis gevraagd mijn mond te houden. Maar ik ben net luid omdat je in mijn familie moet schreeuwen om gehoord te worden.’ De verzender van de brief is de jonge Amy Winehouse, de geadresseerde de Sylvia Young Theatre School in Londen. Het is een van de tientallen objecten die moeten aangeven dat Amy Winehouse (1983-2011) meer was dan een jong gestorven zangeres met een aandachts- en alcoholprobleem. Ze was ook een vrolijk en ambitieus meisje dat van zingen en dansen haar leven wilde maken en - vooral - trots was op haar Joodse afkomst.

Samensteller van ‘Amy Winehouse: A Family Portrait’ is haar vier jaar oudere broer Alex. De tentoonstelling opende in 2013 - twee jaar nadat ze thuis in de Londense wijk Camden was overleden aan een overdosis - in het Jewish Museum in Londen. Na soortgelijke musea in Tel Aviv, Wenen, San Francisco, Amsterdam en Melbourne is de zangeres van wereldhits als ‘Rehab’ en ‘Back to Black’ nu beland in Brussel.

Schermvullende weergave Amy Winehouse in 2004, bij haar thuis in Londen. ©CAMERA PRESS/Mark Okoh

De overgrootvader van Amy Winehouse - Wienhause, zo lezen we op een stamboom aan de muur - vestigde zich aan het eind van de 19de eeuw vanuit Wit-Rusland in Londen. De zangeres werd niet gelovig opgevoed, maar de tentoonstelling wil ons doen geloven dat ze erg trots was op haar Joodse roots. Dat moet blijken uit een kookboek met Joodse recepten waaruit ze af en toe kippensoep klaarmaakte voor haar lijfwachten.

Het is zowat het enige object dat de makers linken aan haar afkomst. Voor de rest ligt de nadruk op haar passies voor mode (fiftiesjurkjes en hoge hakken), Londen (met een kaart waar de ‘Wienhausen’ overal hebben gewoond) en uiteraard de muziek. Uit haar platencollectie leiden we af dat ze niet enkel de grote jazz- en souliconen omarmde, maar ook naar hedendaagse hiphop zoals Nas of The Roots luisterde.

Mooi is een filmpje van een schooloptreden dat een goedlachse en zelfverzekerde zangeres toont.

Op sporen van haar tragische levenswandel - een enkel - is het wachten tot het einde. De curator van het Joods Museum voegde aan deze reizende expo een montage van 20 minuten toe uit de aangrijpende documentaire ‘Amy’ uit 2015. Dat blijft voor muziekfans toch de échte Amy, meer dan het vrolijke Joodse meisje dat deze expo ons voorspiegelt.