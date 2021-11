Toen vreemde mensjes kijken een volksattractie was

Exotische volkeren werden in de 19de en 20ste eeuw tot vermaak en vertier getoond op wereldtentoontstellingen en koloniale expo's doorheen Europa. 'Mensentuin' in het Afrikamuseum toont hoe mensonterend dat was.

'Nee, ik word daar niet meer kwaad van. Ik ben een wetenschapper. Maar fijn is het niet. Het is gênant te beseffen hoe Congolezen die mijn grootouders hadden kunnen zijn vroeger werden afgebeeld.' De Belgisch-Congolese historicus en cocurator Mathieu Zana Etambala wijst naar een affiche van de Koloniale Loterij uit 1930. Een vrouw van de Mangbetu-stam wordt afgebeeld met twee korte menselijke beenderen in haar haar. 'De afbeelding is verkeerd. Vrouwen staken geen beenderen in hun haar.'

De essentie 'Mensentuin. Koloniale Tentoonstellingen wereldwijd' is een nieuwe expo in het Afrikamuseum.

Ze toont hoe exotische mensen op tentoonstellingen in Europa werden opgevoerd.

De tentoonstelling puilt uit van archiefmateriaal dat aantoont hoe de blanke kolonisator zich superieur voelde tegenover de rest van de wereld.

Het archiefmateriaal wordt afgewisseld met hedendaagse kunst.

Maar de poster paste wel in het stereotype plaatje van hoe de blanke kolonisator decennialang naar de kolonies en de inheemse volkeren keek. Als primitief en minderwaardig aan de blanke beschaving. Een deel van de wetenschap deed daar duchtig aan mee.

De blanke superioriteit tegenover de rest van de wereld spreekt uit bijna elke foto, elke poster, elk document op de expo 'Mensentuin, koloniale tentoonstellingen wereldwijd' in de nieuwe vleugel van het Afrikamuseum in Tervuren. Mensentuin, naar analogie met dierentuin. Zo was het ook. In de lange gang naast de tentoonstellingszalen wordt de eindeloze stroom van steden getoond waar in de 19de en 20ste eeuw tentoonstellingen met mensen uit de kolonies werden gehouden. België was geen uitzondering.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Afrikamuseum en de internationale onderzoeksgroep Achac, die werkt rond kolonisatie, migratiestromen en de beeldvorming daarover. De expo puilt uit van archiefmateriaal, aangevuld met twee hedendaagse kunstwerken van Roméo Mivekannin (Ivoorkust) en Teddy Mazina (Burundi).

Handige zakenlui

Vanaf 1815 zat er een zekere systematiek in het tonen van onbekende volkeren in Europa. Het was een gevolg van de maatschappelijke evolutie. De ontdekkingsreizen volgden elkaar op, het kolonialisme breidde uit en de wetenschap zocht nieuwe werelden op. Het aanbod van wat vreemd en exotisch was, nam toe, de drang om dat aan het westerse publiek te tonen evenzeer.

Schermvullende weergave Affiche van de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel. ©Priv. coll.

Handige zakenlui zoals de Duitser Carl Hagenbeck en de Amerikaan Phineas Taylor Barnum organiseerden roadshows en circusvoorstellingen waar mensen 'uit den vreemde' topattracties waren. Dat leidde uiteindelijk tot de wereldtentoonstellingen die ook in ons land aan het einde van de 19de eeuw regelmatig werden georganiseerd in Antwerpen, Luik, Brussel, Gent.

De wereldtentoonstelling van Brussel in 1897 kreeg op vraag van koning Leopold II in Tervuren een koloniale sectie. Het Koloniënpaleis werd er speciaal voor gebouwd. Dat is nu het Afrikamuseum. Voor Leopold II was het een zuivere propagandastunt. Hij wilde aan het Belgische volk bewijzen dat zijn kolonisatie in Congo voorspoedig en correct verliep. Daarnaast wilde hij met de expo ook potentiële investeerders aantrekken.

Nee, ik word daar niet meer kwaad van. Ik ben een wetenschapper. Maar fijn is het niet. Mathieu Zana Etambala Historicus en curator

Om het allemaal echt te laten lijken werden 267 Congolese mannen, vrouwen en kinderen overgebracht en tentoongesteld in heuse Afrikaanse dorpen. Het publiek smulde ervan. Er kwamen meer dan 1 miljoen bezoekers. Zeven Congolezen stierven. De inwoners van Tervuren verzetten zich ertegen dat ze op het plaatselijke kerkhof werden begraven. De lichamen werden in een massagraf gedumpt. Pas jaren later kregen ze toch allemaal een grafzerk.

Hoe kwamen die Congolezen hier terecht? Was het een eer, of hadden ze de pech dat ze werden uitgekozen? 'Er werd vaak onderhandeld door een blanke in Congo met de plaatselijke dorpschef of het stamhoofd. De chef gaf vier dorpelingen mee en in ruil werd hij dan voor de rest van het jaar met rust gelaten', legt Etambala uit.

Bij het verstrijken van de jaren werden de mensentuinen verboden, maar op de wereldexpo van 1958 was er toch weer een Congolees dorp, of noem het paviljoen. Daar werd vooral de Congolees als hardwerkende, brave ambachtsman in zijn hutje getoond. De technologische vooruitgang leek aan Congo voorbij te gaan.

Wat zou er gebeuren als deze expo in Kinshasa zou worden getoond? Etambala moet niet lang nadenken. 'Dat zou een gigantische diplomatieke rel opleveren. Misschien zouden de contacten tussen België en Congo wel eventjes verbroken worden.'

Toch is het belangrijk dat de expo er is. Ze toont hoe racisme, het gevoel van blanke superioriteit, al zolang als een etterende wonde woekert. Wordt het beter? Het einde van de tentoonstelling is daarover niet echt optimistisch. Op een muur staan vragen die mensen van vreemde origine dagelijks te horen krijgen. 'Is dat echt je haar, mag ik eraan voelen?' Of: 'Nee, maar waar kom je echt vandaan?' Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. 'Als je dat elke dag hoort, voelt het alsof je er niet bijhoort. Nog steeds niet', aldus ervaringsdeskundige Salomé Ysebaert.