Van Gogh Museum gaat online

In Nederland zijn de musea al maanden dicht. Een heropening is niet voor morgen. Het Van Gogh Museum gaat daarom online met een nieuwe expo.

Het Van Gogh Museum in Amsterdam is een van de grote toeristische trekpleisters. In het voorlopig laatste gewone jaar 2019 trok het 2,1 miljoen bezoekers. Naast de vaste collecte brengt het museum ook tijdelijke tentoonstellingen die bepaalde aspecten van Van Gogh belichten.

Op het programma van dit jaar stond de expo 'Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten en hun verhalen'. De tentoonstelling had al lang geopend moeten zijn, maar in tegenstelling tot in ons land zijn de Nederlandse musea dicht, sinds 15 december. Er is nog geen enkel vooruitzicht op een heropening, tot grote frustratie van de Nederlandse museumdirecteurs en curatoren.

Het Van Gogh Museum heeft beslist een preview van de tentoonstelling online te zetten. Zo krijg je toch een idee van hoe de expo eruitziet. Je krijgt zaalzichten en wat uitleg. Dat is niet optimaal natuurlijk, maar het is beter dan niets.

Schermvullende weergave 'Felix Auerbacht' van Edvard Munch, een tijdgenoot van Van Gogh. ©Van Gogh Museum

'Ongekend' toont een grote selectie kunstwerken die het museum de voorbije tien jaar heeft aangekocht om aan zijn beroemde collectie toe te voegen. Die werken zijn meestal niet van Van Gogh, maar van zijn tijdgenoten. Het gaat van grote namen als Edvard Munch, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet en Edgar Degas tot minder bekende kunstenaars als Henri Guérard en Adolphe Appian.

Behalve de kunstwerken zelf spelen de verhalen over de verwerving ervan een centrale rol. In de tentoonstelling geven conservatoren een kijkje achter de schermen. Ze vertellen waarom verzamelen voor een museum zo belangrijk is. En welke band ze persoonlijk met kunst hebben.

'Ongekend' is te zien op www.vangoghmuseum.nl