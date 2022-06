Vivian Maier: de selfie als verzetsdaad

©Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

Vivian Maier in 1955 in New York. Ze was toen 29.

Vivian Maier, het anonieme kindermeisje dat een verborgen leven als fotografe leidde, liet meer dan 5.000 zelfportretten na. Een selectie van zowat honderd ‘selfies’ hangt in Brussel. ‘Het was haar manier om zichzelf zichtbaar te maken in een wereld die haar vergat.’

Het leven van Vivian Maier (1926-2009) lijkt op een sprookje. Na haar overlijden werd de Amerikaans-Franse nanny beroemd met in alle stilte gemaakte foto’s van stadstaferelen, architecturale details en portretten van toevallige passanten of spelende kinderen op wie ze paste. Het fotoarchief van Maier was in 2007 per toeval ontdekt in een meubelopslagplaats in Chicago. Haar volledige inboedel was op een veiling beland toen het depot werd leeggehaald wegens achterstallige huur. Een jonge vastgoedmakelaar betaalde een paar honderd dollar voor de 120.000 negatieven, onontwikkelde filmrolletjes en foto’s.

Schermvullende weergave Een zelfportret uit 1953, gemaakt in New York. ©Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

Haar krachtige composities reisden de afgelopen tien jaar de wereld rond. Het anonieme kindermeisje dat een verborgen leven leidde als fotografe verwierf postuum een plek naast iconen van de straatfotografie als Helen Levitt of Robert Frank. In Europa is Maier een grotere naam dan in de VS, maar daar kan in 2026, bij de verjaardag van haar honderdste geboortedag, verandering in komen. Dat vertelt Anne Morin, de Franse curator van de tentoonstelling in Bozar met bijna 100 zelfportretten van het fotograferende kindermeisje. ‘In de VS kicken ze vooral op haar spectaculaire verhaal, terwijl Europese musea meer de klemtoon leggen op haar uitzonderlijke kwaliteiten als fotografe. Als we haar eeuwfeest vieren, is het de bedoeling dat enkele Amerikaanse musea op de kar springen met thematische tentoonstellingen die de spots niet op de anekdotiek maar op haar werk richten.’

Schermvullende weergave Een zelfportret uit 1956. ©Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

Die anekdotiek is hoe dan ook nodig om de composities van Maier te begrijpen. Hoe intrigerend het verhaal van de ontdekking haar fotografisch werk ook leest, haar levenswandel stak allesbehalve in een geschenkverpakking. Maier werd geboren in New York. Haar moeder was Franse, haar vader van Oostenrijks-Hongaarse origine. De alcoholverslaafde en gewelddadige man verliet het gezin op haar vierde. Een stabiele kindertijd zat er nooit in. Als kind woonde Maier met haar moeder in de Franse Alpen, die haar dochter in haar tienerjaren in de steek liet.

Gelukkig was er haar groottante, met wiens erfenis Maier kon reizen en haar eerste fotocamera’s kocht. In de jaren 50 begon ze als kindermeisje te werken in New York. Ze zou dat werk 40 jaar blijven doen. Over haar ouders sprak ze met niemand. De meeste gezinnen bij wie ze inwoonde in New York of later Chicago hadden geen flauw idee wie hun nanny echt was. Maier trok met de kinderen vaak de stad in, en maakte dan foto’s van haar impressies van het stadsleven, maar kon ook genoeg geld sparen om de wereld rond te reizen en daar verder foto’s te maken. Een carrière als fotografe interesseerde haar niet.

Je ziet aan haar blik dat het haar nooit om haar eigen ijdelheid te doen was. Curator Anne Morin

Behalve straatfoto's en portretten werden tussen 5.000 en 6.000 ‘selfies’ in haar archief teruggevonden. Maier fotografeerde zichzelf obsessief. Je ziet haar in de meeste gevallen in een frontale lichaamshouding, de Rolleiflex-camera om haar nek en haar uitdrukking doodernstig gericht op haar reflectie in etalages of vensters. Bij Bozar zijn de zelfportretten opgedeeld in drie luiken: de foto’s waarop je enkel haar schaduw ziet, composities waarop haar gezicht op een of meerdere spiegels opduikt en eerder klassieke zelfportretten. Haar ‘schaduwportretten’ zijn het sterkst, omdat ze door een subtiel spel van schaduw en reflectie haar aanwezigheid in het beeld uitdrukken door haar afwezigheid. De ‘spiegelbeelden’ in winkelruiten, spiegels of achteruitkijkspiegels overrompelen dan weer door hun tederheid.

Schermvullende weergave Een 'spiegelportret' uit 1956, genomen in Chicago. ©Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

Volgens Morin was elk zelfportret van Maier een reactie op haar bestaan in een maatschappij waarin ze haar hele leven onzichtbaar was. ‘Ze heeft dat zo nooit gezegd, maar het is een interpretatie. Ze voelde zich verstoten door haar ouders en had geen vaste woonplaats. Ze woonde bij onbekende mensen in voor wiens kinderen ze zorgde, terwijl ze kinderloos bleef. Als kind van migranten behoorde ze ook niet tot de fortuinlijke deelnemers aan de American dream. En ze was een alleenstaande vrouw in de fotografiewereld, die in die tijd een erg mannelijk bastion was. Ze was eigenlijk nergens echt gewild. ‘Dit ben ik, en ik ben dus niet helemaal onzichtbaar’, dat wilde ze met haar zelfportretten vertellen. Ze waren een manier om zichzelf zichtbaar te maken in een wereld die haar vergat.’

Het is moeilijk om niet aan de hedendaagse selfie te denken. Toch is dat iets anders, vindt Morin. ‘Voor Maier waren die zelfportretten een zoektocht naar haar verhouding tot de omringende wereld en hoe ze haar eigen rol daarin zag. Je ziet aan haar blik dat het haar nooit om haar eigen ijdelheid te doen was. Haar interesse in het zelfportret leek meer op een soms radeloze zoektocht naar haar identiteit. Terwijl de hedendaagse selfiegeneratie zichzelf graag verliest in het bewonderen van het eigen beeld.’