'Wetenschappelijk bewijs echtheid Toporovski-werken'

Er is wetenschappelijk bewijs voor 12 van de 24 werken van de gecontesteerde Toporovski-collectie die vorig jaar in het MSK in Gent hing. Dat zegt de geschorste museumdirectrice Catherine de Zegher.

Het gaat volgens Catherine de Zegher om materiaal-technisch bewijsmateriaal, gebaseerd op laboratoriumonderzoek in de meest gespecialiseerde wetenschappelijke onderzoekslabo's in Russische avant-gardekunst. 'In totaal werden 12 van de 24 werken getest en geanalyseerd en alle zijn bevestigd en geplaatst in het tijdperk dat aan hen is toegeschreven, en dit door het wetenschappelijk bewijs van de echtheid door de ouderdom van de materialen en de datering van hun gebruik', aldus de geschorste museumdirectrice woensdag op een persconferentie waarop ook verzamelaar Igor Toporovski aanwezig was. De eigenaar van de gecontesteerde werken beloofde op een later tijdstip met de bewijzen voor de dag te komen.

In maart van dit jaar werd Catherine de Zegher door het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design van de stad Gent geschorst nadat er twijfel was gerezen over de echtheid van Russische avant-gardewerken uit de collectie van Igor Toporovski. De directrice werd slecht bestuur verweten: ze zou de authenticiteit van de werken onvoldoende hebben onderzocht. Volgens de Zegher bewijst het laboratoriumonderzoek dat ze juist zat. 'Het gaat om een gedegen en onafhankelijke manier van werken', beweert ze.

De timing van haar persconferentie is niet toevallig. Vorige week spraken 63 nationale en internationale kunstprofessionals in een open brief hun steun uit voor de Zegher. Ze vinden dat de museumdirectrice nu wel lang genoeg geschorst is. Ze hekelden de stilstand in het onderzoek, vooral naar de echtheid van de werken.

Gerechtsdeurwaarders

De persconferentie van Catherine de Zegher startte met een opmerkelijk incident. Twee gerechtsdeurwaarders kwamen net voor de start met een eenzijdig verzoekschrift van vijf kunstexperts en kunsthandelaars. De deurwaarders moesten alles wat er op de persconferentie gezegd wordt, vastleggen, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk. Er loopt namelijk een strafonderzoek over de Toporovski-collectie.