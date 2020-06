Xavier Hufkens verstevigt band met Brussel

Met een nieuwe tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Sterling Ruby viert Xavier Hufkens zijn derde exporuimte in Brussel. 'Ik hoef nergens anders heen. Mijn ziel ligt hier.'

Er was geen officiële vernissage met hapjes en drankjes, omdat dat dat nog niet is toegestaan. Maar de expo 'A Relief Lashed + A Still Pose' van de Amerikaanse kunstenaar Sterling Ruby (48) is na maanden vertraging up and running in de nieuwe exporuimte bij Xavier Hufkens. Acht mensen mogen - met mondmasker - tegelijk de expo bezoeken. Dat is niet veel, maar biedt wel alle ruimte om de kunstwerken te bekijken.

Sterling Ruby is een erg multimediale artiest. Hij maakt keramiek, installaties, mode, video, tekeningen en schilderijen. Bij Xavier Hufkens gaat het om geschilderde assemblages die door hout en ijzer worden gedomineerd. Ze zijn splinternieuw, maar schrijven zich moeiteloos in de kunstgeschiedenis in. Door het werken op paneel moet je onwillekeurig denken aan de middeleeuwse kunstenaar, al zijn de verflagen van Ruby veel dikker. Ook de christelijke thematiek kan je erin terugvinden.

De panelen worden vaak opgesmukt met ijzeren kruisen. Hufkens ziet er eerder wapens in, maar alles hangt af van de manier van kijken. Net zo goed doen de kunstwerken denken aan het Russisch constructivisme van het begin van de 20ste eeuw. Malevitsj, El Lissiztky nooit ver weg.

Liefde

De kleurencombinaties verraden het pictorale vakmanschap van Ruby. De assemblages stelde hij samen met materialen die hij recycleerde van zijn andere, grote installaties en van de ontmantelde schuur van zijn moeder, die in 2014 overleed. De werken kosten tussen 60.000 en 145.000 dollar.

Het is de zesde keer dat Huflens en Ruby samenwerken. 'Toen ik jaren geleden voor de eerste keer zijn studio in LA bezocht, overweldigde hij mij. Waarom hij voor mij koos? Misschien omdat hij mijn liefde voor zijn kunst voelde.'

De opbouw van de expo verliep anders dan verwacht. 'We hebben de tentoonstelling moeten uitstellen, maar ook het ophangen verliep speciaal. Dat hebben we via videoconferencing moeten doen. Of ik me bemoei met het werk van de kunstenaar? Ik praat veel met hem. De verhouding tussen kunstenaar en galeriehouder is optimaal als er een open dialoog is.'

Vitrine

Ruby is de eerste kunstenaar die in de nieuwe exporuimte van Hufkens tentoonstelt. Op wandelafstand van elkaar kan je de galerie op drie plaatsen vlakbij de Louizalaan bezoeken. 'Vorig jaar belde een immobiliënkantoor me op. De Keitelman Gallery in de Van Eyckstraat, op zowat 80 meter van onze hoofdlocatie in de Sint-Jorisstraat, stond te koop. Ik heb niet geaarzeld. De ruimte werd helemaal gestript en opgebouwd. Ik ben heel blij dat ik eindelijk een echte vitrine heb', zegt hij lachend. De nieuwe ruimte bestaat uit grote en kleinere white cubes, ontworpen door architect Bernard Dubois. Xavier Hufkens wijst naar de tuin aan de achterkant van de galerie. 'Kunst en natuur vormen voor mij de ideale combinatie', zegt hij.

Het lijkt gewaagd om een derde exporuimte te openen wanneer iedereen roept dat de digitalisering van kunst en galeries het nieuwe normaal wordt. 'Daar ben ik het niet mee eens. Online is niet meer dan een middel, een tool. Het fysieke contact tussen de kunst en de toeschouwer is heel belangrijk. Los daarvan is het voor mij belangrijk af en toe nieuwe impulsen te krijgen. Zoals deze derde ruimte, die ik vooral beschouw als een plek voor schilderijen. Ik heb vaak nagedacht om in andere steden en landen galeries te openen, maar heb dat nooit gedaan. Mijn ziel ligt in Brussel. Ik vind dat je als galeriehouder fysiek aanwezig moet zijn op de plek waar je thuishoort. Als je in 15 landen actief bent, is dat moeilijk.'

Met de opening van de expositieruimte in de Van Eyckstraat is de vernieuwing bij Hufkens nog niet voorbij. De hoofdgalerie in de Sint-Jorisstraat gaat over enkele weken dicht. Architect Paul Robbrecht, die de galerie 30 jaar geleden ontwierp, neemt het gebouw opnieuw onder handen. Tuinarchitect Martin Wirtz maakt deel uit van het project.

De lockdown in maart was voor Hufkens een moment van introspectie. 'Alles en iedereen ging dicht, van de ene dag op de andere. Je hebt dan tijd om na te denken. Je wordt vanzelf wat rustiger. Zonder corona zaten we nu op Art Basel. We doen jaarlijks zowat tien kunstbeurzen, maar ik heb me de voorbije weken afgevraagd of we die nog wel allemaal moeten doen.'