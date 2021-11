De Bourgondiërs als politiek strijdwapen in de 19de eeuw

Henri Leys schilderde de 'Instelling van de Orde van het Gulden Vlies', een gebeurtenis uit 1430 in Brugge. Het gaf België grandeur op de wereldtentoonstelling van Londen in 1862.

In de 19de eeuw beleefden de Bourgondiërs een nieuwe glorietijd. Ze gaven via de kunsten een nieuwe staat als België een historische identiteit. De expo 'Uitbundig verleden' in Hof van Busleyden in Mechelen toont hoe dat in zijn werk ging.

'De 19de-eeuwer was verslaafd aan geschiedenis. Historische romans en historische schilderijen bloeiden als nooit tevoren', vertelt Bart Stroobants, kunsthistoricus en curator van de tentoonstelling 'Uitbundig verleden'. Die drang naar geschiedenis had veel te maken met de politieke ontwikkelingen in de eerste helft van de 19de eeuw. Revoluties allerhande mondden uit in de oprichting van nieuwe staten.

België was daar in 1830 een uitstekend voorbeeld van. 'Die nieuwe staten zochten naar een historische identiteit. Noem het een legitimiteit van hun bestaan. Voor het nieuwe België waren de Bourgondische hertogen, die in de 14de, 15de en een deel van de 16de eeuw over onze contreien heersten, daar uitermate geschikt voor', legt Stroobants uit.

De tentoonstelling combineert kunst uit de 19de eeuw - zeg maar de romantiek - met een boeiende les politieke geschiedenis, die eindigt met Karel V, 'onze' keizer Karel. Hof Van Busleyden mikt op een groot publiek, zonder dat de tentoonstelling banaal of simpel wordt. De audiogids vertelt een fictief luisterverhaal over de Bourgondiërs en de 19de eeuw. Het is een laagdrempelige manier om bezoekers bij de les te houden.

Politieke boodschap

Touchscreens geven gedetailleerde uitleg bij de getoonde werken. Dat is geen overbodige luxe. Het verhaal en de politieke boodschap achter elk schilderij zijn net zo belangrijk en boeiend als het uitgebeelde tafereel. In de eerste zaal is het al meteen raak met het monumentale 'Instelling van de Orde van het Gulden Vlies' van de Belgische schilder Henri Leys. Het is een evocatie van een gebeurtenis uit 1430 in Brugge, toen Filips de Goede de plak zwaaide.

Leys schilderde het doek in 1862 voor de wereldtentoonstelling in Londen. Het moest de grandeur van België als jonge, moderne staat met historische roots kracht bij zetten. Dat lukte, zo bleek uit lovende recensies in de Engelse pers. Ook Leopold I was erg opgezet met het werk. Hij verhief de schilder een jaar later in de adelstand en het schilderij belandde in de Koninklijke Verzameling.

Schermvullende weergave De gevangen genomen trotse Jeanne d'Arc. ©© Musée des Beaux-Arts Orléans

Aan de overkant in de eerste zaal hangt een voor de Bourgondiërs minder glorieus schilderij: 'Jeanne d'Arc wordt in Compiègne voorgesteld aan Filips de Goede' uit 1864 van de Franse schilder Isodore Patoir. Jeanne d'Arc streed tegen de Engelsen, die werden gesteund door de Bourgondiërs. Die namen de Franse heldin in 1430 gevangen. Op het schilderij wordt ze voorgesteld aan Filips de Goede. 'Maar Jeanne d'Arc in harnas en met een trotse blik is wel de ster van het doek. De Bourgondiërs staan er maar wat lacherig bij', legt Stroobants uit.

Karel de Stoute

Nationalistische reflexen in de romantische schilderkunst van de 19de eeuw komen nog het best tot uiting in de weergave van de dood van de strijdende Karel de Stoute, de vaakst afgebeelde Bourgondische gebeurtenis in de 19de eeuw. De hertog stierf op 5 januari 1477 op het slagveld van Nancy, waar de Bourgondiërs tegen troepen uit Zwitserland en Lotharingen vochten. De legende wil dat het lijk van Karel pas twee dagen na zijn dood werd gevonden, nogal onherkenbaar aangevreten door een wolf.

Op de expo springen vooral de drie schilderijen die de ontdekking van Karels lijk tonen in het oog. Het grootste werk (1865) is dat van de Franse kunstenaar Auguste Feyen-Perrin. Karel ligt op een schamel lendendoekje na naakt op de grond, bekeken door Franse ruiters. 'Zie je hoe trots en haast arrogant de Fransen naar het lijk kijken? Dat is bewust zo geschilderd. De schilder laat zien dat de Fransen de baas waren en de vijand klein hebben gekregen', vertelt Stroobants.

Heel anders is het Belgische schilderij (1857) van Henri Dobbelaere. 'Een en al emotie en drama. Wat hebben ze toch met onze Karel gedaan? Hij had het zo goed met ons voor. Die boodschap brengt hij over', legt de curator uit.

Barend Wijnveld schildert de dood van Karel dan weer op een heel serene manier. Het lijk is, verborgen achter het riet, amper te zien. De Nederlandse schilder behandelt Karel met de gepaste eerbied, zoals Nederland hem in de 19de eeuw ook zag.'

Het leven en de dood van Karel de Stoute inspireerden in de 19de eeuw Walter Scott, de beroemde auteur van 'Ivanhoe', tot zijn roman 'Quentin Durward', die zich deels in ons land afspeelt. Durward is een boogschutter in dienst van de Franse koning Lodewijk XI, de aartsvijand van Karel de Stoute. Het boek was een groot succes.

Revolutie

Als baby is Karel te bewonderen op het schilderij 'De hertogin van Bourgondië gearresteerd voor de poort van Brugge' van de Franse schilderes Sophie Rude. De hertogin is Isabella van Portugal, de moeder van Karel en de echtgenote van Filips de Goede. Moeder en kind moesten Brugge ontvluchten toen het volk in opstand kwam tegen Filips de Goede. 'Maar net zo goed kan je het schilderij lezen als een steun voor de revolutionaire bewegingen in de 19de eeuw. Het doek heeft ook een persoonlijke betekenis. Sophie Rude verloor haar enige zoon toen hij nog klein was.'

Schermvullende weergave Isabella van Portugal en haar zoontje, de latere Karel de Stoute. ©Musée des Beaux-Arts de Dijon / François Jay

De drie grote Bourgondische vrouwen - Maria van Bourgondië, Margareta van Oostenrijk en Johanna van Castillië - krijgen in de expo een aparte zaal. Vooral de schilderijen van Johanna zijn zeer expressief. 'De geschiedenis voert haar op als Johanna de Waanzinnige. Maar vandaag is het lang niet meer zo zeker of ze geestelijk ziek was. In de 19de eeuw twijfelde men nog niet. Waanzin werd toen in de schilderkunst afgemeten aan de verwilderde blik. Kijk naar de ogen van Johanna op de schilderijen. Heel gewoontjes ziet ze er niet uit.'