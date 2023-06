Ooit werd hij samen met Luc Tuymans en Michael Borremans tot de grote beloften gerekend, vandaag schildert Jan De Vliegher (58) in de marge onverstoorbaar verder. In Deinze loopt momenteel zijn eerste grote overzichtstentoonstelling. De Vliegher is een laatbloeier, maar ook een eeuwige optimist. ‘Ik amuseer me te pletter, ook al sta ik niet in de belangstelling.’