De oerkracht van Richard Long

De Engelse kunstenaar Richard Long trotseert voor zijn werken regen, wind en sneeuw. Sculpturen, modderwerken, teksten en foto's zijn de neerslag van al zijn wandelingen doorheen de jaren. M Leuven toont een poëtisch overzicht.

Het begon voor Richard Long (76) haast toevallig. In 1967 wandelde hij in zijn geboortestad Bristol heen en weer door een weide. Hij zag zijn spoor van voetstappen de weide veranderen. Dat is wat ik als kunstenaar wil doen, dacht hij. Ingrijpen in het landschap. Hij noemde zijn eerste kunstwerk 'A line made by walking'. Het was het begin van een artistieke wandeltocht doorheen de natuur, die nog altijd voortduurt.

Zoveel jaren later is Long een van de meest gerespecteerde Britse kunstenaars. Zijn reputatie bracht hem in 1976 naar de Biënnale van Venetië, waar hij het Britse paviljoen invulde. Niet slecht voor iemand die in zijn jonge jaren op de West of England College of Art als een probleemgeval werd beschouwd. Omdat zijn kunst haaks stond op wat in de school voor kunst doorging. Long vond het leuk grote sneeuwballen te maken, die door het landschap te rollen en er foto's van te maken. Dat was zijn kunst. De school vond het maar niets.

Long deed verder en keek niet om. De natuur en het landschap vormen de basis van zijn indrukwekkende oeuvre. De hele wereld reisde hij af. Of toch bijna. 'Ik ben op veel plaatsen geweest, ja. Maar niet overal', zegt hij droogjes in Museum M in Leuven, waar in het kader van 'Knal! stadsfestival van de big bang' tot maart een tentoonstelling van hem loopt. 'Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de kosmos, uiteindelijk is dat ook gewoon natuur. Of is de natuur een onderdeel van de kosmos', zegt hij.

De Franse schilder Paul Cézanne zei ooit dat een kunstenaar de natuur nooit kan verslaan. Waarmee hij bedoelde dat niets zo levensecht is als de natuur, hoe hard je ook probeert als schilder de natuur in beelden vast te leggen. 'Ik geloof niet dat het daarover gaat. Ik wil de natuur niet vastleggen. Ik wil de natuur vieren, to celebrate nature. Het boeiende aan de natuur is dat hij voortdurend verandert.'

Laat er echter geen misverstand over bestaan. De natuur mag Longs biotoop zijn, hij is een echte kunstenaar en beeldenmaker. Alleen maakt hij zijn beelden niet zoals de meeste kunstenaars in een atelier. 'Mijn kunst bestaat uit verschillende lagen en aspecten. Ik kan door de sneeuw lopen in het Andesgebergte en een nieuwe lijn in het landschap maken. Maar als de sneeuw smelt, is het kunstwerk weg.'

Ik kan door de sneeuw lopen in het Andesgebergte en een nieuwe lijn in het landschap maken. Maar als de sneeuw smelt, is het kunstwerk weg.

Een deel van die foto's zijn op de tentoonstelling te zien, in zwart-wit of kleuren. Ze tonen vaak onherbergzame landschappen. Je kan niet anders dan bewondering opbrengen voor de kunstenaar die regen en wind en sneeuw trotseert om zijn eigen voetdruk achter te laten. Meestal is die tijdelijk omdat de natuur toch altijd overwint.

Long wandelt alleen of met een vriend over berg en dal. Veel van zijn kunst verdwijnt dus. 'Daarom dat ik er foto's van neem. Zo overleeft het werk het verval. Ik vind het belangrijk dat mensen zien wat ik doe en maak. What's the point otherwise? Je wilt dat mensen worden geprikkeld door wat ze zien, of beginnen na te denken.'

In het museum zie je hoe veelzijdig Long is en hoeveel hij uit de natuur kan halen. Tijdens zijn wandelingen verzamelt de Brit allerlei objecten die zijn pad kruisen: stenen, hout enzovoort. Daarvan maakt hij geometrische vloersculpturen: cirkels, ellipsen en rechthoeken. De stenen zijn netjes gestapeld, lijkt het. Of is het toeval? Voor Long maakt het niet zoveel uit. De essentie is dat hij met zijn sculpturen het landschap van de museumzalen wijzigt.

Schermvullende weergave Tekst en sculptuur vormen bij Long een eenheid. ©Dirk Pauwels

Het is niet altijd eenvoudig zijn kunstwerken in een museum te krijgen. 'In Leuven komen alle beelden van mijn galerie. We hebben niet bij privéverzamelaars van mijn werk moeten aankloppen. Dat is soms lastig.' Op de kunstmarkt is Long bescheiden aanwezig. Zijn duurste installatie 'Whitechapel slate Circle' uit 1981 werd in 1989 bij Sotheby's geveild voor 190.000 euro.

Voor de toeschouwer gaat er een poëtische oerkracht van zijn installaties uit. Dat is ook het geval voor twee nieuwe in situ gemaakte modderwerken. Het ene is cirkelvormig, het andere een rechthoek. Long werkt graag met modder, nog zo'n natuurlijk product. Hij gebruikt meestal slijk afkomstig de rivier Avon in Bristol. Met zijn handen smeert hij de modder op de muur, in lijnen en cirkels. Het zijn weer verwijzingen naar de natuur en de kosmos. De modderwerken zijn permanent in verandering door het spatten.

Schermvullende weergave Een rechthoekig in-situwerk. ©Dirk Pauwels

Een ander facet van Longs kunst is zijn poëzie. Vier gedichten bracht hij rechtstreeks op de muur aan, als een letterfresco. De andere vier zijn ingekaderd. De teksten zijn een poëtische weergave van zijn wandeltochten. Ze wisselen pragmatische informatie over zijn reizen af met poëtische informatie, stijlvol op papier aangebracht.

Long kende Museum M niet echt, maar op het bigbangfestival voelt hij zich prima thuis. 'Ik ken Georges Lemaître (Belgische 20ste-eeuwse priester, astronoom, wiskundige en natuurkundige, red.). Wetenschap, kosmologie, dat interesseert me. Ken je de Britse natuurkundige Paul Dirac? Hij maakte een belangrijke wiskundige vergelijking in de kwantummechanica. Ik ontdekte nog niet zolang geleden dat we naar dezelfde school in Bristol zijn gegaan. Dat vond ik opmerkelijk.'