Kronos Quartet, buitenbeentjes in de klassieke wereld: 'Als de politiek hekken bouwt, breken wij ze af met onze muziek'

Het Amerikaanse Kronos Quartet herdefinieerde de voorbije halve eeuw de rol van het klassieke strijkkwartet. In Bozar nodigt de activistische groep - 'Het strijkkwartet is het perfecte medium om tegenwicht te bieden aan alle haat, kleingeestigheid en dwaasheid' - een plejade aan andere strijkensembles uit om muziek van de toekomst te spelen.

We hoeven David Harrington (75), de oprichter en de artistiek leider van het Amerikaanse Kronos Quartet, er niet aan te herinneren dat op 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht wordt. Zijn dochter geeft les op een privéschool en heeft een vrije dag wanneer hij ons vervoegt voor een Zoom-gesprek over de erfenis én de toekomst van het strijkkwartet waarmee hij sinds 1973 bakens verzet.

Kronos Quartet is een Amerikaans strijkkwartet dat in 1973 werd opgericht.

Op zijn 75ste is Keith Harrington nog altijd de dynamische leider van het gezelschap.

Het kwartet was baanbrekend omdat het talloze componisten vroeg nieuwe muziek voor het te schrijven.

Zondag treedt het op in Bozar, samen met andere strijkkwartetten.

'Op zo’n dag gaan mijn gedachten vooral uit naar de stakkers die het leven lieten om één minuut voor 11, vlak voor de ondertekening van de wapenstilstand', zegt hij vanuit zijn thuisbasis San Francisco over de feestdag die ze over de oceaan Veteran’s Day noemen. Het zegt meteen iets over de missie en het appeal van zijn hedendaagse strijkkwartet, die altijd veel breder dan louter muzikaal zijn geweest.

Kronos Quartet - onder meer bekend van de soundtrack van de film 'Requiem for a Dream' uit 2000 - is al 50 jaar lang een van de buitenbeentjes in het genre van de klassieke muziek, onder meer door de atypische programmakeuze die muziek uit alle hoeken van de wereld samenbrengt. 'De beste muziek voor het strijkkwartet probeert de rommelige buitenwereld binnen te loodsen in de cleane concertzaal en klassiekemuziekbubbel. Dat wekt wrevel op, maar voor ons was en is het de enige mogelijkheid', vertelt Harrington.

Onlangs onderging Kronos Quartet de grootste metamorfose uit zijn geschiedenis. Violist Hank Dutt en altviolist John Sherba, die er allebei vanaf 1978 bij waren, gingen enkele maanden geleden met pensioen en werden vervangen door Gabriela Díaz en Ayane Kozasa. Een jaar eerder was ook cellist en componist Paul Wiancko al officieel toegetreden.

Eind oktober speelde de nieuwe line-up zijn eerste concert. Harrington noemt het een transformerende ervaring. 'De energie van Gabriela en Ayane heeft ons naar een andere dimensie gebracht. Het enige dat ik op dit moment kan bedenken dat beter voelt, is een bezoek aan de Galapagoseilanden. (lacht)'

Emotioneel en spannend

Hij blijkt net terug te zijn van zo’n trip. Wiancko wil hem er meteen over uitvragen als hij ons online vervoegt. Zijn nieuwe status als senior bandlid kwam onverwacht snel. 'Spelen bij Kronos Quartet was een kinderdroom en musiceren met je idolen is moeilijk in woorden te vatten. Maar toen Hank en John wilden stoppen, mocht ik ineens ook mee hun opvolgers selecteren. Je kan je niet inbeelden hoe emotioneel en spannend het was om deel uit te maken van de historische transitie van een kwartet dat de klassieke muziek op zijn grondvesten heeft doen daveren.'

Ik had schoon genoeg van de lethargische cultuur in de klassieke wereld. Studenten raakten maar niet aan partituren van hedendaagse stukken. Dus liet ik zelf nieuw werk schrijven, dat daarna in een gratis databank kwam.

'Paul was al eens ingevallen toen celliste Sunny Yang moeder werd', zegt Harrington. 'Hij heeft toen een 50-tal concerten meegespeeld en het klikte meteen. Toen Sunny er definitief mee kapte, lag het voor de hand dat we aan hem dachten. Je bent als tourend ensemble veel samen onderweg en kan dus maar beter ook los van de muziek op elkaar ingespeeld zijn.'

De drie nieuwe muzikanten leerden het Kronos Quartet eerst van buitenaf kennen. Het was mijn taak om hen duidelijk te maken wat er binnenin speelde, om hen los van de technische aspecten voor te bereiden op de interne chaos. Maar dat perspectief van buitenaf was voor mij natuurlijk een godsgeschenk - ik zat er altijd in. Soms voelt het alsof ze de muziek beter kennen dan ik.'

Honger naar nieuwe muziek

Die muziek componeerde het kwartet niet zelf. Kronos Quartet verwierf een reputatie door tijdens hun carrière componisten op te dragen nieuwe stukken te schrijven. Intussen zijn het er meer dan duizend. De 50 for the Future-marathon, die zondagnamiddag ruim 25 Belgische strijkensembles naar Bozar brengt, is een uitloper van die niet aflatende honger naar nieuwe muziek.

Het initiatief kwam er na een jarenlange frustratie van Harrington. 'Ik hoorde jonge muzikanten zich almaar excuseren omdat ze de partituren van een hedendaags stuk niet gevonden hadden en dan maar Brahms speelden, of iets anders dat ze al kenden. Mijn frustraties bereikten een kookpunt toen ik elf jaar geleden uitgenodigd was om een groep jonge muzikanten te coachen die ‘Black Angels’ van George Crumb zouden spelen. Toen ik vernam dat de studenten die moeilijke partituur pas een dag tevoren hadden kunnen vastkrijgen, liep ik rood aan van woede. Persoonlijk kon ik hen niets verwijten, maar ik had schoon genoeg van de lethargische cultuur in de klassieke wereld die er maar niet in slaagde dat probleem op te lossen.'

Wat is er cooler dan met je instrument nieuwe geluiden leren maken, zeker als je het resultaat daarna ook nog eens met je vrienden en je publiek kan delen?

Het kwartet besloot het heft in eigen handen te nemen en vroeg 50 hedendaagse componisten - van Laurie Anderson en Philip Glass tot Wu Man en Zakir Hussain - nieuw werk te schrijven dat daarna via een online databank gratis ter beschikking werd gesteld. 'We wilden een uitdagende staalkaart aanbieden van de hedendaagse klassieke muziekwereld', zegt Harrington. 'Kortweg: heb je dit repertoire als orkest in de vingers, ben je helemaal mee.'

Hoe gevarieerd de partituren zijn, kan je straks horen in Bozar, of zien op een website waar alles gerangschikt is volgens stijl, instrumentatie, moeilijkheidsgraad, notatie enzovoort. 'Intussen kunnen we perfect volgen hoe de stukken wereldwijd massaal gedownload worden', zegt Wiancko, destijds één van de 50 componisten. Samen met de andere orkestleden zal hij de deelnemers van de strijkmarathon vooraf begeleiden in een workshop.

Kronos Quartet is altijd een activistische groep geweest. Het strijkkwartet is voor mij het perfecte medium om tegenwicht te bieden aan alle haat, kleingeestigheid en dwaasheid die we nu op haast elk moment van de dag kunnen verwachten.

'Toen ik voor het eerst over het concept hoorde, vond ik het meteen geweldig. Niet alleen omdat ik een stuk voor mijn favoriete kwartet kon schrijven, maar omdat ik me herinnerde hoe lastig het was om als conservatoriumstudent aan nieuwe muziek te raken. Had ik toen zo’n databank gehad of een 50 for the Future-marathon mogen meemaken, mijn parcours en dat van veel collega’s zou er heel anders uitgezien hebben.'

Harrington noemt de livesessies cruciaal. 'Muziek moet gespeeld worden om geapprecieerd te leren worden. Al die kwartetten, amateur of professioneel, die deze muziek vrijwillig aanleren, bewijzen ons een enorme dienst.'

Muzikaal opengrenzenbeleid

Een belangrijke meerwaarde is dat het project jonge muzikanten in contact brengt met muziek uit delen van de wereld waarmee ze tijdens hun curriculum amper in aanraking komen. In een video op de socials van Kronos Quartet hoor je ook enkele studenten van het Brusselse conservatorium klagen dat muziek hen te vaak (alleen) vanuit een westers perspectief onderwezen wordt.

'Het is altijd mijn streven geweest om de actieradius van het strijkkwartet te verruimen en perspectieven van andere culturen te laten horen, zowel qua genres als qua instrumenten', zegt Harrington. 'Wat is er cooler dan met je instrument nieuwe geluiden leren maken, zeker als je het resultaat daarna ook nog eens met je vrienden en je publiek kan delen? Ik herinner me een drumopname uit Ghana die ik nog tijdens mijn studies wilde naspelen. Het heeft vele jaren geduurd voor ik nog maar in de buurt kwam van het geluid dat ik in gedachten had. Maar zulke ‘projectjes’ houden me op de been.'

Hun muzikale opengrenzenbeleid legde hen bovendien geen windeieren. ‘Pieces of Africa’ uit 1992, met alleen werk van Afrikaanse componisten, werd een van hun best verkopende albums. Los daarvan gelooft Harrington erg in de kracht van het strijkkwartet. 'Het is voor mij het perfecte medium om tegenwicht te bieden aan alle haat, kleingeestigheid en dwaasheid die we nu op haast elk moment van de dag kunnen verwachten. Kronos Quartet is altijd een activistische groep geweest, net zoals het altijd een platform is geweest voor andere kunstenaars en activisten. Als de politiek hekken bouwt, zullen wij ze met onze muziek weer afbreken. Met die houding trek je mensen aan die zich ook bekommeren om wat er zich buiten de concertzaal afspeelt.'