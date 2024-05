Tuymans tackelt het Louvre: 'Ik moest wel experimenteren. Het was een avontuur'

Exact een jaar lang zal ‘L’Orphelin’, een ensemble van vier imposante fresco’s van de hand van Luc Tuymans, de muren van het Louvre sieren. Daarna worden de werken onherroepelijk overschilderd.

Een uitzonderlijke interventie’ van ‘een belangrijke artiest uit ons tijdperk’ en ‘een afspraak met de geschiedenis’. Met die superlatieven beschrijft het Louvre de samenwerking met de Antwerpse kunstenaar Luc Tuymans (65). 'L'Orphelin', vier monumentale fresco’s van bijna vijf meter hoog en vier meter breed, ‘markeert de terugkeer van het schilderen in en op de muren van het Louvre’.

Op de persvoorstelling in het Parijse museum verschijnt Tuymans in uniform: zwart pak, zwarte trui, zwart-witte Nike-sneakers, drie gouden ringen en legendarische norsheid. Tijdens de presentatie spreekt hij Donatien Grau, hoofdadviseur moderne kunsten bij het Louvre die het project mee op poten zette, meermaals tegen. Als die hem 'punk' noemt - 'Ik ben helemaal niet punk' - of hem idealisme toeschrijft - 'Als jij het zegt'.

Dat terzijde lijkt Tuymans tevreden over zijn vierdelige werk, dat hij in amper tien dagen schilderde in de hexagonale zaal Valentin de Boulogne, vlak bij de Vlaamse meesters. Als een soort huisschilder werkte hij elke dag van 9 tot 17 uur op de tweede verdieping van het museum, gedurende twee weken.

Schermvullende weergave Voor de drie van de vier muurschilderingen ging Tuymans aan de slag met beelden uit zijn eigen archieven. Concreet liet hij zich inspireren door een YouTubefilmpje waarin een schilder in een witte overal zijn schilderspalet en kwasten wast. ©EPA

's Weekends schilderde hij niet, wegens de grote drukte in het museum. Het was onmogelijk om de rotonde compleet af te sluiten, aangezien de zaal voor de museumbezoekers op de tweede verdieping de enige verbindingsweg vormt tussen de vleugels ‘Richelieu’ en ‘Sully’. 'Ik ben blij dat de werken zich op een soort doorgangsweg bevinden. Dat doet iets heel specifieks met de bezoekers, het desoriënteert hen', aldus Tuymans.

Nieuwe verf

'We hebben zo'n twee jaar geleden contact opgenomen met Tuymans', vertelt Grau. 'Toen we wisten dat we met een hedendaagse artiest in zee wilden gaan, dachten we meteen aan hem. Tuymans is een van de belangrijkste eigentijdse artiesten, en was nog in geen enkel Parijs museum of instituut voorgesteld. 'Eindelijk bellen de Fransen mij', moet hij gedacht hebben.'

Met de hulp van twee assistenten ('Het schilderwerk nam ik uiteraard voor mijn rekening '), een hoogtewerker en een beamer voltooide Tuyman 'L’Orphelin', Frans voor wees. Veel voorbereidend werk gebeurde al in zijn atelier in Antwerpen, waar de kunstenaar de meeste van zijn werken - al kettingrokend - vervaardigt. Zo werd de verf al in Antwerpen getest en gemengd en met een vrachtwagen naar Parijs vervoerd.

Toen we wisten dat we met een hedendaagse artiest in zee wilden gaan, dachten we meteen aan Tuymans. Donatier Grau Hoofdadviseur moderne kunsten bij het Louvre

Tuymans, die het schilderen met olieverf doorheen zijn gelauwerde carrière heeft geperfectioneerd, werkte voor de gelegenheid met sneldrogende theaterverf. 'Olieverf konden we niet gebruiken, aangezien dat moeilijk te verwijderen is. Een nieuw soort verf ontdekken en daarmee experimenteren was voor mij een avontuur.'

Verbleken en dan overschilderen

Omdat het pigment van de watergebaseerde theaterverf zwakker is, zullen de kleuren van de muurschilderingen gaandeweg verbleken. Door die keuze benadrukt Tuymans nogmaals de tijdelijke aard van de kunstinstallatie. In mei 2025 wordt de zaal onherroepelijk overschilderd. 'Al zal er altijd wel een beetje Tuymans zichtbaar blijven, het is uitgesloten dat een andere artiest dezelfde muren beschildert', aldus Grau.

Schermvullende weergave Met de hulp van twee assistenten ('het schilderwerk nam ik uiteraard voor mijn rekening '), een hoogwerker en een beamer voltooide hij het vierdelige werk 'L’Orphelin', Frans voor wees. ©Musée du Louvre/Audrey Viger

Het is niet de eerste keer dat Tuymans zich aan zulke tijdelijke fresco's waagt. Hij maakte in het verleden al een tachtigtal muurschilderingen, onder andere in een barokke kerk in Japan en in het Nationaal museum in Warschau, waarvan slechts een fractie bewaard bleven. Een van zijn enige echt blijvende fresco's is 'Arena', in de oefenruimte van Jan Fabre in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het werk is zo'n 16 meter breed en werd rechtstreeks op het pleisterwerk geschilderd.

Onthoofde pop

Een van de vier fresco’s is een uitvergroting van ‘The Orphan,’ een eerder werk van Tuymans van 34 op 32 centimeter. 'Dit is de eerste keer dat ik een werk herschilder. Een uitdaging, zeker omdat het originele werk verdwenen is, en ik me enkel kon baseren op foto's.'

Het originele werk is al sinds de jaren 90 zoek, nadat het in de handen van een onbetrouwbare New Yorkse koper terechtkwam. Hoopt Tuymans dat het werk, door de aandacht van een tentoonstelling in de kunsttempel die het Louvre is, terug zal opduiken? 'Dat bedacht ik me inderdaad ook', knikt de kunstenaar.

Schermvullende weergave Een van de vier fresco’s is een uitvergroting ‘The Orphan,’ een eerder werk van Tuymans dat oorspronkelijk 34 op 32 centimeter groot was. ©Musée du Louvre

Op een lichtblauwe achtergrond zie je de achterkant van een hoofd en de afgesneden nek van een versleten pop. De link met de Franse revolutie aan het eind van de achttiende eeuw is snel gemaakt als je weet dat het plein vlak voor het Louvre veelvuldig gebruikt werd voor executies met de guillotine.

Schilder op YouTube

Voor de drie andere muurschilderingen ging Tuymans, zoals hij wel vaker doet, aan de slag met beelden uit zijn eigen archieven die hij bewerkt. Concreet liet hij zich inspireren door een YouTube-filmpje waarin een schilder in een witte overall zijn schilderspalet en kwasten wast. Zijn penselen wassen, doet Tuymans dat als gevestigde kunstenaar nog zelf? 'Ja hoor, en ik kan je vertellen dat het een degoutante taak is.'

Door bepaalde fragmenten te isoleren en te hercontextualiseren, kregen de beelden een abstract uitzicht. Wie zonder context naar de werken kijkt, zal de handschoenen en witte overjas misschien niet meteen herkennen. Niet dat dat een probleem is. Het gelaagde kleurenspel, met felle contrasten en pastelroze toetsen die de werken een bijna transparante feel geven, is hypnotiserend genoeg.

Schermvullende weergave Tuymans vervaardigde het vierdelige werk in amper tien dagen. Je vindt de schilderijen in de hexagonale zaal Valentin de Boulogne, vlak bij de Vlaamse meesters, op de tweede verdieping van het Louvre. ©EPA

Operatie

De expositie opent met enkele maanden vertraging. Normaal moest Tuymans in januari al beginnen te schilderen. Een ingrijpende operatie die hij in New York onderging, stak daar echter een stokje voor. Omdat Tuymans aan felle nekpijnen leed werden verschillende nekwervels opengewerkt en weer vastgezet. De revalidatie duurde langer dan voorzien.

'Zijn hele revalidatieperiode heeft hij enkel aan dit project gedacht', aldus Grau. Voor een keer knikt Tuymans bevestigend. 'Ik ben nog niet helemaal genezen, dat zal nog wel een jaartje duren.' Tegen dat hij zelf dus weer helemaal op de been is, zullen zijn werken al verleden tijd zijn.