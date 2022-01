Jacqueline Grandjean alweer weg bij KMSKA

Jacqueline Grandjean verlaat na drie maanden het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Er was onenigheid over de invulling van haar rol als artistiek directeur.

Grandjean ruilde in oktober het museum Oude Kerk in Amsterdam in voor Antwerpen. Daar moest ze als artistiek directeur de heropening van het KMSKA mee vorm geven. Maar aan dat proces komt al een einde. 'Zowel de raad van bestuur, het managementteam als Jacqueline Grandjean hebben ondervonden dat er een verschil van inzicht bestaat over de invulling van de rol van artistiek directeur', luidt het in een korte persmededeling.