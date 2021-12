Kunstverzamelaar Anton Herbert overleden...

In Gent is de kunstverzamelaar Anton Herbert (83) overleden. Samen met zijn echtgenote Annick bouwde hij vanaf de jaren 70 een topcollectie hedendaagse kunst uit.

'Als je verzamelt, moet je geen lawaai maken. Dat gaat niet samen. Verzamelen doe je discreet. Maar we zijn gestopt met verzamelen, we kunnen nu dus wat lawaai maken.' Dat zei Anton Herbert in 2013 in een zeldzaam interview toen de Herbert Foundation, de stichting van het echtpaar, in Gent de tentoonstellingsdeuren opende voor het publiek.

Anton en Annick Herbert, gepokt en gemazeld in de textielindustrie, begonnen in 1973 met het verzamelen van kunst. Op zich was dat niet verwonderlijk. Antons vader Tony Herbert was hem voorgegaan. Hij verzamelde een grote collectie Vlaamse expressionisten. 'Mijn vader hield me voor dat je je eigen generatie kunstenaars moet verzamelen. Dat hebben we gedaan, zij het met een uitstapje naar de generatie voor en achter ons.'

Minimale en conceptuele kunst zijn de basis van de collectie van de Herberts. Marcel Broodthaers, Martin Kippenberger, John Baldessari, Daniel Buren, Soll LeWitt, Bruce Nauman, Gerhard Richter, Dan Graham, dat soort kunstenaars. Het begon vrij toevallig in 1973.

Kunst is bourgeois geworden, ook de huidige generatie kunstenaars. Anton Herbert Kunstverzamelaar (tien jaar geleden)

'We gingen naar het museum Dhondt-Dhaenens voor de expo Deurle 11/7/1973. In laatste instantie was die afgelast, maar dat bericht was ons niet ter ore gekomen. We stonden alleen op de vernissage. Er was onenigheid gerezen tussen Fernand Spillemaeckers van de Brusselse galerie MTL en andere galeriehouders die mee de tentoonstelling organiseerden. Fernand bracht toch een boek uit met teksten van de kunstenaars die voor de expo gepland waren. Dat boek heeft op ons een grote indruk gemaakt. We zijn veel van die kunstenaars beginnen te verzamelen', zei Herbert in 2013.

In 2005 stopten de Herberts met het verzamelen van kunst en concentreerden zich op de uitbouw van de Foundation waarin hun kunst en uitgebreid archiefmateriaal werden ondergebracht. In 2011 verkochten ze via het veilinghuis Christie's een deel om de stichting te kunnen financieren. Met een opbrengst van 5,7 miljoen euro lukte dat aardig. De stichting vond onderdak in de vroegere stoommachinefabriek Atelier Van den Kerchove aan de Coupure in Gent.

Krankzinnige prijzen