Muurschilderingen die eeuwig herboren worden

De Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt is een van de boegbeelden van de conceptuele kunst. Het Joods Museum toont een fijne selectie uit zijn werk. Zijn muurschilderingen zijn adembenemend.

'Het idee wordt de machine die kunst maakt', prijkt op een van de muren van het Joods Museum van België. Het is vintage Sol LeWitt (1928-2017). Bij hem gaat het nooit om mooie plaatjes maar om het idee dat achter het werk schuilt.

En toch is hij nog het meest bekend van zeer tastbare kunst: zijn grote muurschilderingen, de Wall Drawings. Hij maakte ze met potlood, acryl of inkt, al geldt ook hier dat het concept de uitwerking overstijgt. De grote zaal op de gelijkvloerse verdieping van het museum is één grote muurschildering van LeWitt.

De essentie De Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt stond in de jaren 60 aan de basis van de conceptuele kunst.

Het Joods Museum in Brussel focust in een nieuwe expo op zijn muurschilderingen en werken op papier.

Zijn muurschilderingen worden door jonge kunstenaars opnieuw uitgevoerd volgens de instructies van de kunstenaar.

Er is veel aandacht voor de synagoge die LeWitt ontwierp in de Amerikaanse stad Chester.

Wat de muurschilderingen zo bijzonder maakt, is dat ze ook na zijn dood - de kunstenaar overleed in 2007 - voortleven. Voor elk van de ongeveer 1.250 tekeningen maakte hij een gedetailleerde handleiding, zodat ze ook buiten zijn aanwezigheid geïnstalleerd kunnen worden.

‘Dankzij de duidelijke instructies kunnen we perfect berekenen hoelang het zal duren om een bepaalde tekening te maken en hoeveel mensen ervoor nodig zijn. De nalatenschap van LeWitt stuurt altijd een of twee medewerkers om de installatie te overzien, maar de rest van het team konden we zelf samenstellen. Voor de kunststudenten en beginnende kunstenaars die we inhuurden, is het een bijzondere ervaring’, zegt medecurator Stephanie Manasseh.

Hoewel de muurschilderingen buiten de kunstenaar om geplaatst kunnen worden, blijven ze wel uniek, zegt Manasseh. ‘Dat legde LeWitt zeer duidelijk vast. Als de muurtekening al ergens anders geïnstalleerd is, kunnen we ze niet ontlenen. Hetzelfde werk kan niet op twee plaatsen tegelijk getoond worden. Het is erg uitzonderlijk dat we er hier een tonen die in privébezit is. De kopers hebben het voorlopig niet in hun eigen woning geplaatst, maar bezitten wel het certificaat en de instructies. Ze konden het dus tijdelijk aan ons uitlenen.’

Joodse gemeenschap

Sinds een vijftal jaar probeert het Joods Museum in Brussel meer in te zetten op hedendaagse kunst. Met LeWitt haalt het museum een grote naam naar de relatief bescheiden zalen. Niet elke kunstenaar die in het museum getoond wordt, hoeft Joods te zijn, maar in het geval van LeWitt is dat wel zo.

Al was hij niet noodzakelijk heel gelovig of praktiserend, zegt Manasseh. ‘Hij was een typische New Yorkse Jood: wat voor hem telde, was de cultuur, de gemeenschap. Vele andere conceptuele kunstenaars, zoals Mel Bochner en Donald Judd, maakten ook deel uit van die gemeenschap.’

Schermvullende weergave Muurtekening uit 1972. ©Sabam Belgium 2021

Sol (de afkorting van Salomon) LeWitt werd in 1928 geboren in de Amerikaanse staat Connecticut. Zijn ouders waren uit Rusland afkomstige Joden. In de jaren 50 verhuisde hij naar New York, waar hij kunst studeerde en een baantje in het MoMA had. Op latere leeftijd verhuisde de kunstenaar met zijn gezin naar het minder drukke stadje Chester, in zijn geboortestaat Connecticut, en vond hij weer meer verbinding met het geloof. Af en toe nam hij religieuze symboliek, zoals de davidster, op in zijn werk.

Eind jaren 90 hielp hij mee aan het ontwerp van een synagoge in Chester. Hoewel zijn werk heel ruimtelijk is, is dat het enige gebouw waaraan hij meewerkte. In de expo zijn een filmfragment en archiefstukken van dat weinig bekende project van hem opgenomen.

Belgische verzamelaars

LeWitt had een speciale band met België. In 1972 werd hij voor de eerste keer uitgenodigd door Fernand Spillemaeckers van galerie MTL in Brussel. Hij maakte er vier Wall Drawings, waarvan er eentje geheractiveerd wordt op de tweede verdieping in het Joods Museum. ‘Dat was vrij vroeg en hield een risico in voor de galerie. De allereerste Wall Drawing dateert van 1968’, zegt Barbara Cuglietta, de directeur van het Joods Museum. Het is dankzij die eerste onmoeting dat de kunstenaar hier contacten legde en ook bleef terugkomen. Hij raakte bevriend met Belgische kunstenaars zoals Jacques Charlier en Lili Dujourie. In de loop der jaren exposeerde hij meermaals bij Galerie Vega in Luik, maar ook in 1984 bij Gewad in Gent. In 1987 werkte hij mee aan een kunstproject in het nieuwe ziekenhuis van Luik. De panelen die hij ervoor creëerde, zijn in de expo opgenomen.

De expo eindigt heel knap met enkele majesteuze tekeningen op papier van LeWitt. Vanaf 1990 ging hij wat spontaner te werk. De tekeningen zitten nog altijd vol ingenieuze, geometrische patronen, maar hij bedacht ze niet meer van te voren volgens vastgelegde strategieën. Hij voerde ze ook zelf uit in plaats van zijn assistenten aan het werk te zetten.