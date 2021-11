Popart meets popart

Het Gentse echtpaar Matthys-Colle bouwde een van de belangrijkste Belgische collecties van naoorlogse kunst uit, met popart als hoeksteen. Ze is te zien in het S.M.A.K., samen met popartwerken van het museum zelf. De twee collecties zijn innig verbonden.

Bruno Matthys houdt tijdens de rondleiding door de tentoonstelling halt bij ‘Big Electric Chair’ en ‘Car Crash’ van Andy Warhol. ‘Dit zijn de kroonjuwelen uit de collectie van mijn grootouders’, zegt hij met veel trots. ‘Ze kochten ze in de jaren zestig in New York, rechtstreeks bij de legendarische galeriehouder Leo Castelli.’

Die grootouders zijn psychiater Roger Matthys (1920-2016) en gynaecologe Hilda Colle (1919-2004). Ze begonnen in 1959 hedendaagse kunst te verzamelen. Hun collectie groeide uit tot een van de belangrijkste van België. Matthys was in 1957 ook een van de stichters van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst, de embryonale voorloper van het S.M.A.K. in Gent.

Zowel het verzamelaarsechtpaar als de vereniging kocht in de jaren zestig heel wat popart. 45 werken uit beide collecties sieren de expo ‘Popart van Warhol tot Panamarenko’. De grote namen uit de titel verhullen dat ook mooi werk te ontdekken valt van relatief onbekende kunstenaars als Valerio Adami, Martial Raysse en Konrad Klapheck.

Dertien werken komen uit de verzameling van Matthys-Colle. ‘Beide collecties zijn erg verweven’, zegt S.M.AK.-directeur Philippe Van Cauteren. ‘De leden van de Vereniging beslisten onderling welke werken ze voor hun privéverzameling kochten en welke ze met gemeenschappelijke fondsen kochten voor het toekomstige museum. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen ereen vrachtwagen met vier Richters in Gent aankwam.’ Het museum kwam er in 1975, het S.M.A.K., opende in 1999 de deuren.

De vader van Roger Matthys was een lijstenmaker, waardoor hij als kind al vertrouwd was met kunst en kunstenaars. Na de Tweede Wereldoorlog geraakte hij in de ban van alles wat nieuw was, onder meer de popart.

Schermvullende weergave ‘Miss Nice’ (1963) van Martial Raysse. ©Dirk Pauwels

‘Mijn grootvader kwam in contact met de popart via de galerie van de Amerikaanse kunsthandelaar Ileana Sonnabend in Parijs. Ze zei hem: ‘Als je echt het nieuwste van het nieuwste wil, moet je naar New York, naar Castelli.’ Mijn grootouders waren de enige Belgische verzamelaars die dat deden. Vrij toevallig zagen ze daar ‘Big Electric Chair’ van Warhol. Ze waren eigenlijk klaar met hun bezoek. Toen ze weer op de stoep stonden, zag mijn grootmoeder dat nieuwe werken uit een vrachtwagen werden geladen. Mijn grootvader had niet veel zin om weer naar binnen te gaan. Maar mijn oma drong aan. Een van die nieuwe werken was ‘Big Electric Chair’.’

De zeefdruk op canvas, is een iconisch Warhol-werk. ‘Het onderwerp is atypisch voor de popart, die toch vooral vrolijkheid ademde. Het is een wrange aanklacht tegen de doodstraf in 1953 van het echtpaar Julius en Ethel Rosenberg. Ze werden beschuldigd van spionage voor de Sovjet-Unie.’

Koffietje drinken

We wandelen langs ‘Wrapped Chair’ uit 1963 van Christo. ‘Het archief van mijn grootvader zit vol brieven die ze elkaar schreven’, zegt Matthys. ‘Opa hield nauw contact met veel kunstenaars. Ze kwamen vaak bij mijn grootouders over de vloer. Voor hen betekende verzamelen in de eerste plaats een kunstenaar steunen.’

‘Een jaar of tien geleden was er een groot evenement in Brussel met het Britse kunstenaarsduo Gilbert & George. Mijn grootvader was niet uitgenodigd. Ik zei hem: ‘Hoe kan dat?! Jij hebt hen op het Europese continent geïntroduceerd...’ Hij lachte minzaam en antwoordde: ‘Ze komen hier straks een koffietje drinken.’ Het respect tussen mijn grootouders en de kunstenaars was groot.’

‘Dat heeft allicht ook te maken met het moment van de aankopen’, zegt Matthys. ‘Mijn grootvader kocht aan het begin van de carrière van de kunstenaar. Daar waren twee redenen voor. Hij was altijd op zoek naar iets nieuws. Dat was zijn mantra. De tweede reden was financieel. Mijn grootouders waren allebei dokter. Ze verdienden goed hun boterham, maar waren niet gefortuneerd. Ze hanteerden de stelregel dat ze nooit een werk kochten dat meer kostte dan hun maandloon. Dus kochten ze vaak bij beginnende artiesten, omdat de prijzen dan nog laag zijn.’

Schermvullende weergave ‘Big Electric Chair’ (1967) van Andy Warhol. ©bruikleen Collectie Matthys-Colle Foto: Vincent Everarts

‘Soms verkochten ze een werk om iets nieuws te kunnen kopen, zoals ‘Big Electric Chair’. Tot op de laatste dag van haar leven verzuchtte mijn grootmoeder toen we in hun huis voor die Warhol stonden: ‘En daar hebben we onze schone Jean Brusselmans voor moeten verkopen.’’

Van Cauteren luistert aandachtig mee. ‘Roger Matthys heeft een voorwoord geschreven in een van de allereerste catalogen van het museum. Dat was een radicaal pleidooi voor vernieuwing en avant-garde. Hij verzette zich tegen de nostalgische blik. We moeten met open vizier kijken naar de kunst die nu wordt gemaakt, schreef hij.’

Zijn grootvader behield die filosofie tot op het einde, zegt Matthys. ‘Hedendaagse kunstenaars als Mike Kelley en Koen van den Broek zitten ook in de collectie. Het laatste werk dat hij kocht, was er een van Berlinde De Bruyckere. Het internet maakte het hem lastig. Hij kon er niet mee overweg. Hij voelde zich afgesloten van een belangrijk kanaal.’

Uitgelachen

Met tachtig kunstwerken is de collectie Matthys-Colle niet supergroot, maar wel bijzonder divers. ‘Deze expo focust op de popart, maar mijn grootouders verzamelden net zo goed conceptuele en abstracte kunst, de arte povera, de nieuwe realisten, Belgisch en internationaal. Ze hadden een breed kunstveld.’

We lopen langs de boominstallatie ‘Horse Blinder’ van Jason Rosenquist. ‘Mijn grootouders lieten in 1970 een modernistisch huis met een tuin bouwen, maar dit is toch mijn favoriete boom. (lachje) Het is nu amper voor te stellen, maar al die kunstwerken hingen, stonden, lagen in hun huis. In het weekend ontvingen ze hun kinderen en kleinkinderen. Wij speelden met en tussen die kunstwerken. Aan de installatie ‘Incomplete Open Cube’ van Sol LeWitt hingen we een touw zodat we konden schommelen. Ik herinner me ook een vloerinstallatie van Carl André die we gebruikten om te hinkelen. Of we tekenden werken na, zoals schilderijen van Roy Lichtenstein.’

‘Mijn grootvader was een moedige man, hoor. Hij werd vaak uitgelachen met zijn kunst.’ Matthys wijst naar ‘Raw Red Drainpipe’ van Claes Oldenburg. ‘Een van zijn nichten kwam weleens op bezoek en zei dan smalend: ‘Rogeke, wat heb je nu weer gekocht? Een regenpijp?’ Dat deerde mijn grootvader niet. Erger vond ik het onbegrip of de onkunde van de overheid. Toen een aangekochte neoninstallatie van Dan Flavin uit Amerika aankwam, vond de douane er niet beter op dan 25 procent btw te vragen in plaats van de gebruikelijke 6 voor een kunstwerk. Ze vonden de installatie geen kunst.’

‘Van Warhol tot Panamarenko, Uit de Collectie Matthys-Colle & S.M.A.K.’ loopt tot 8 mei.