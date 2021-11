Rebel-kunstenaar Jimmie Durham overleden

De Amerikaanse kunstenaar Jimmie Durham is woensdag op 81-jarige leeftijd overleden in Berlijn. Hij was een Cherokee zonder indiaans bloed.

Op de recentste editie van de kunsttriënnale Beaufort was Jimmie Durham een van de geselecteerde kunstenaars. Op een rondpunt in De Haan overschouwt hoog op een paal een metalen gier het verkeer. Durham bedacht het werk 'Thinking of You' in 2005 als antwoord op een vraag van de toenmalige Vlaams bouwmeester bOb Van Reeth. Die had aan acht binnen- en buitenlandse kunstenaars gevraagd kunst te ontwerpen voor rotondes.

Schermvullende weergave 'Thinking of You' in De Haan.

Durham ging graag op het aanbod in. Hij had een speciale band met Vlaanderen. Wijlen Jan Hoet gaf hem in 1992 als curator van Documenta IX in Kassel zijn eerste grote internationale podium. Flor Bex, toen directeur van het M HKA, kocht meteen werk van hem. Het Antwerpse museum bouwde daarna een mooie collectie met werk van hem uit. In 2012 kreeg hij er een solotentoonstelling.

Durham ging als kunstenaar tegen de gevestigde orde in.

Durham ging als kunstenaar tegen de gevestigde orde in. In 1973 geraakte hij als activist betrokken bij de America Indian Movement. Die organisatie pleitte voor meer rechten en meer erkenning voor de Amerikaanse indianen, de Native Americans. Durham claimde jarenlang dat hij een Cherokee was, geboren in Arkansas.

Schermvullende weergave 'A Stone Asleep in Bed at Home' uit 2000. ©Olivia Mistrih

Maar in 2017 maakte een afvaardiging van de Native Americans bekend dat Durham helemaal geen Cherokee was, en geen druppel indiaans in zijn aderen had. Hij was geboren in Texas in een blank gezin. Men verweet Durham een poseur te zijn, die munt probeerde te slaan uit zijn verzonnen indiaanse afkomst.

Durham liet het niet echt aan zijn hart komen. Hij noemde zichzelf hoe dan ook een Cherokee en ontkende ooit geclaimd te hebben dat hij een etnische groep vertegenwoordigde.