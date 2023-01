Na een afgelasting in 2021 en een ongelukkig ge­timede editie in juni 2022 is de kunstbeurs Brafa aan haar 68ste editie toe. In Paleis 3 en 4 van Brussels Expo tonen 130 exposanten, van wie 13 nieuwe, zo’n 15.000 kunstwerken en objecten. Van heel oud tot recent. Van Belgisch tot Afrikaans. Wij kozen er vijf.