Zeven niet te missen expo's in het buitenland

Op zoek naar inspiratie voor de kerstvakantie? De Tijd tipt zeven expo's in het buitenland.

Amsterdam | Vergeet me niet

Handelaars en ondernemers begonnen eind 15de eeuw een steeds grotere rol te spelen in het maatschappelijk leven. Om hun aanzien nog te vergroten lieten ze zich net koningen en kardinalen op canvas vereeuwigen. De portretkunst maakte daardoor in de renaissance een grote ontwikkeling door. De tentoonstelling ‘Vergeet me niet’ in het Rijksmuseum in Amsterdam brengt een mooi overzicht. Opmerkelijk is het verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke renaissance. De schilders uit de Lage Landen waren de meesters van het realisme. Geen detail ontging hen. Prachtig is ‘Portret van een jonge vrouw’ uit 1470 van de Brugse schilder Petrus Christus. De Italiaanse kunstenaars focusten op het idealisme van de klassieke oudheid. Dat maakt hun portretten iets gekunstelder.

Rijksmuseum, tot 16 januari

Den Haag | Paula Rego

De Portugese schilder Paula Rego (86) emigreerde op haar 16de naar Engeland, waar ze zich ontpopte als een van de belangrijkste kunstenaars van de voorbije zeventig jaar. Kunstmuseum Den Haag brengt een grote retrospectieve van haar schilderijen. Rego’s stijlverandering is opmerkelijk. In het begin was haar stijl vrij abstract. Pas in de jaren tachtig werd ze figuratiever, eerst met acryl en later met pastelkrijtjes. Machtsverhoudingen en de onderdrukking van de vrouw spelen een grote rol in haar oeuvre.

Kunstmuseum, tot 20 maart

Wassenaar | Picasso-Giacometti

Museum Voorlinden in Wassenaar viert zijn vijfde verjaardag met een opmerkelijke dubbeltentoonstelling. Pablo Picasso en Alberto Giacometti leerden elkaar kennen in Parijs en werden ondanks het leeftijdsverschil van twintig jaar dikke vrienden. Picasso is vooral bekend als schilder, Giacometti als beeldhouwer. Hun drang naar vernieuwing verenigde hen, maar in de emotionele beleving verschillen ze. Picasso is de man van de afbeelding: wat je ziet, is wat je krijgt. Giacometti leidt de kijker naar een innerlijke wereld waar empathie en interpretatie belangrijk zijn. De vriendschap eindigde toen Picasso niet wilde dat Giacometti werd vertegenwoordigd door zijn galerist in Parijs. Bittere haat kwam in de plaats, zeker bij Giacometti.

Museum Voorlinden, tot 13 februari

Schermvullende weergave 'Homme (Apollon) van Alberto Giacometti ©Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris, 2021

Düsseldorf | Georges Braque

De Franse kunstenaar Georges Braque was de grondlegger van het kubisme. Zoals zoveel avant- gardeschilders volgde hij een klassieke opleiding in de beeldende kunsten. Maar hij raakte bezeten van de moderniteit die eind 19de eeuw haar intrede deed. Vooral het nieuwe fenomeen film boeide hem. In de kunst volgde hij eerst het spoor van fauvisten zoals Henri Matisse, die inzetten op kleur. Samen met zijn vriend Pablo Picasso ging Braque nog een stap verder. Ze ruilden natuurlijke vormen in voor hoekige geometrie. De expo in K20 in Düsseldorf toont in zo’n zestig werken hoe bedreven Braque was.

K20, tot 23 januari

Parijs | George Baselitz

Met sommige woorden moet je zuinig zijn, maar voor de grote retrospectieve van de Duitse kunstenaar George Baselitz (83) past niets anders dan overrompelend. Dat geldt niet alleen voor de omvang, maar ook voor het vuur dat de schilder al zestig jaar op zijn doeken spuwt. Vanaf de jaren vijftig creëerde Baselitz een eigen provocatieve beeldtaal. Zijn eerste doeken werden in beslag genomen wegens aanstootgevend. Ze focusten op oorlogswonden. Af en toe veranderde Baselitz van stijl. In 1969 begon hij portretten ondersteboven te schilderen. Later zocht hij de randen van de abstractie op, altijd in felle, doordringende kleuren. En het straffe is: hij schildert nog altijd.

Centre Pompidou, tot 7 maart

Parijs | La collection Morozov

De broers Mikhail en Ivan Morozov waren telgen van een steenrijk Russisch textielgeslacht. Aan het begin van de 20ste eeuw legden ze in Moskou een grote collectie van hedendaagse kunst aan. Dat betekende toen: Henri Matisse, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Auguste Renoir en andere intussen wereldberoemde schilders. Door vooral Franse kunst te kopen wilden de broers Rusland ook meenemen in de moderniteit die begin 20ste eeuw door West-Europa raasde. Het beste uit hun collecties is nu te zien in de Foundation Louis Vuitton. Als bonus krijgt u een boeiend overzicht van Russische kunstenaars die in de late 19de eeuw ook naar vernieuwing zochten.

Schermvullende weergave 'De gevangenisbinnenplaats' van Vincent Van Gogh ©Courtesy Musee d'Etat des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou

Foundation Louis Vuitton, tot 22 februari

Londen | Albrecht Dürer

‘Dürer’s Journeys: Travels of a Renaissance Artist’ focust op het verblijf van de renaissancekunstenaar in onze contreien in 1520 en 1521. Hij kwam keizer Karel V opzoeken. Diens voorganger Maximiliaan I was een grote fan van Dürer en strooide kwistig met dotaties. De schilder wilde Karel V ervan overtuigen hetzelfde te doen. Tevergeefs overigens. Tijdens zijn passage in de Lage Landen maakte Dürer veel prachtige tekeningen, waarvoor hij tijk gebruikte. Zij vormen de hoofdmoot van de tentoonstelling, aangevuld met enkele schilderijen die hij toen maakte.