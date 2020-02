'1917' blaast concurrentie weg op Bafta's

De WO I-film is de grote winnaar van de Britse filmprijzen, die een graadmeter voor de Oscars zijn.

Het oorlogsepos van Sam Mendes was een van de grote favorieten, met nominaties in negen categorieën. Twee daarvan werden niet verzilverd. Mendes won de prijs voor beste regisseur. Voorts won '1917' de prijzen voor best sound, outstanding British film, cinematografie, production design en special visual effects.

De andere genomineerden in de categorie beste film waren 'Joker' van regisseur Todd Phillips, 'The Irishman' (Martin Scorsese), 'Once upon a time in Hollywood' (Quentin Tarantino) en 'Parasite' (Bong Joon-ho). De regisseurs van die vijf films waren ook genomineerd als beste regisseur.

Verliezers

'Joker' kon zijn favorietenrol niet waarmaken in Londen. Het misdaaddrama over de ontstaansgeschiedenis van de beroemdste stripschurk ter wereld was elf keer genomineerd. De film won drie awards.

Van de nominaties in de belangrijkste categorieën - beste film, regisseur en acteur - wist 'Joker' één te verzilveren. Joaquin Phoenix kreeg de prijs voor beste acteur voor zijn verbluffende acteerprestatie. Ook won 'Joker' de prijs voor casting, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt.