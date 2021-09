Acteur Jean-Paul Belmondo overleden

De Franse acteur is 88 jaar geworden. Hij speelde in zo'n 80 films.

Jean-Paul Belmondo gold als een van de grootste Franse acteurs van de twintigste eeuw. Hij maakte ruim 80 films. Zijn laatste grote rol was in 'Un homme et son chien' uit 2008.

In 1959 gaf Claude Chabrol hem zijn eerste grote rol in het drama 'À double tour'. Hij werd een jaar later wereldberoemd met zijn rol in de nouvellevaguefilm 'À bout de souffle' van Jean-Luc Godard.

Schermvullende weergave Belmondo met de Franse actrice Jeanne Moreau in 1963. ©AFP

'Hij was al een tijdje moe. Zijn ster is zachtjes uitgedoofd', aldus Belmondo's advocaat in een mededeling.