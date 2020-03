Acteur Max von Sydow overleden

De Zweeds-Franse acteur Max von Sydow is maandag op 90-jarige leeftijd overleden. Hij speelde in meer dan honderd films, zowel arthousefilms als blockbusters. Hij was de fetisjacteur van Ingmar Bergman.

Von Sydow, zoon van een barones en een wetenschapper, speelde in meer dan honderd films en series en is bij een breed publiek bekend van onder meer 'The Exorcist', de James Bondfilm 'Never Say Never Again' en 'Game of Thrones'. Ook sprak hij in 2014 een stem in bij een aflevering van 'The Simpsons'.

De loopbaan van von Sydow kreeg vleugels in 1957 toen hij met de Zweedse regisseur Ingmar Bergman 'De Zevende Zegel' maakte. Daarnaast leverde zijn samenwerking met Bergman films op als 'De Maagdenbron' (1960), 'Wilde aardbeien' (1957), 'Als in een donkere spiegel' (1961), 'Schaamte' (1968) en 'Het uur van de wolf' (1968)

Met Woody Allen maakte hij 'Hannah and her sisters', met David Lynch 'Dune', met Martin Scorsese 'Shutter Island' en met Steven Spielberg 'Minority Report'. Zijn medespelers waren al even beroemd, met Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Michael Caine en Robert De Niro als voorbeelden.

Schoenaerts

Nog in 2018 was von Sydow als Vladimir Petrenko de tegenspeler van Colin Firth in de verfilming van het waargebeurde drama van de gezonken Russische onderzeeboot Koersk, waarin ook Matthias Schoenaerts meespeelde.

Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor 'Pelle Erobreren' (uit 1987) en voor 'Extremely Loud & Incredibly Close' (uit 2011).