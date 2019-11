Acties tegen bioscopen die nieuwe Polanski tonen

Enkele Belgische en Franse bioscopen krijgen het zwaar te verduren omdat ze ‘J’accuse’ van Roman Polanski vertonen. In Brussel zijn bioscoopmuren beklad met anti-Polanski-affiches.

Op de deuren en gevels van de bioscopen UGC De Brouckère, UGC Toison d'Or en Cinema Palace in Brussel zijn woensdagochtend affiches aangetroffen met foto’s van Roman Polanski (86) en boodschappen als ‘ongestrafte pedocrimineel’ of ‘Polanski verkrachter, bioscoop schuldig, publiek medeplichtig’. De verantwoordelijke actiegroep eist dat zijn nieuwe film ‘J’accuse’ niet meer vertoond wordt, omdat meerdere vrouwen de Pools-Franse regisseur beschuldigen van verkrachting toen ze nog minderjarig waren.

De cinema’s zijn niet van plan te plooien. Wel zal Cinema Palace een debat organiseren over de mens en de kunstenaar achter ‘J’accuse’.

In Frankrijk hebben de protesten meer effect. Zes cinema's uit de noordelijke periferie van Parijs schrappen 'J'accuse' uit hun programma.

'J'accuse’ toont de vernederende degradatie van de Joods-Franse officier Alfred Dreyfus, die begin 1895 uit zijn rang werd gezet. De affaire deed Frankrijk toen op zijn grondvesten wankelen. Polanski koppelt de heksenjacht tegen Dreyfus aan de storm die rond hem woedt sinds de moord op zijn echtgenote Sharon Tate in 1969 en de verhalen over seksueel misbruik.

Ook in Frankrijk groeit het protest tegen cinema's die de nieuwe film van Roman Polanski vertonen.

De filmmaker werd in 1977 veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje. Intussen hebben meerdere vrouwen Polanski beschuldigd van verkrachting. Tegelijk met de lancering van ‘J'accuse’ dook een nieuwe getuigenis tegen hem op. Een Franse vrouw beweert dat ze door Polanski is verkracht in de jaren 70.