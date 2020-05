Adil & Billall maken tweede en derde Hollywoodfilm

Een slordige 418 miljoen dollar in 80 landen - met een verrassende uitschieter van 8,8 miljoen dollar in Saoedie-Arabiƫ - haalde 'Bad Boys for Life' op volgens boxofficemojo.com. Daarmee is de eerste Hollywoodfilm van Adil El Arbil en Bilall Fallah, die in januari wereldwijd uitkwam, de best scorende film van 2020. De actiekomedie zou dat weleens kunnen blijven aan het einde van dit bizarre jaar. Door de coronacrisis en de sluiting van de bioscopen zijn heel wat grote titels uitgesteld.