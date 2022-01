Amerikaanse acteur Sidney Poitier overleden...

Sidney Poitier was in 1964 de eerste Afro-Amerikaanse acteur die een belangrijke Oscar won. Hij overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd.

Het leven van Sidney lijkt een beetje op de Amerikaanse droom. Hij werd in 1927 in Miami geboren toen zijn hoogzwangere moeder met haar echtgenoot daar op weekendvisite was. Het kortstondig verblijf van baby Sidney in Florida leverde hem wel ook de Amerikaanse nationaliteit op.

Verder bracht hij zijn kindertijd op de Bahamas door. Zijn ouders waren tomatenkwekers die in armoedige omstandigheden probeerden te overleven. Op zijn 15de verhuisde Sidney Poitier naar zijn oudere broer in Miami. Hij verkaste een paar maanden later met 3 dollar op zak naar New York om auditie te doen bij het American Negro Theatre. Hij werd er uitgelachen om zijn Carraïbisch accent.

Guess who's coming to dinner.

'Ze zeiden me: zoek maar een job als afwasser', vertelde hij jaren geleden in een interview met Oprah Winfrey. Maar Poitier zag het anders. Hij verloste zichzelf van zijn accent door iedere avond naar Amerikaanse televisiepresentatoren te kijken.

Zijn arbeid leverde hem uiteindelijk wel een rol op bij het American Negro Theatre. Daarna ging het snel en groeide hij uit tot een van de belangrijkste Amerikaanse acteurs uit de jaren 50 en 60

Zijn grote doorbraak kwam er in 1958 met 'The Defiant Ones' waarvoor hij de hoofdrol deelde met toenmalig superster Tony Curtis. Die eiste voor zijn collega dezelfde gage als hij kreeg. Dat was toen niet vanzelfsprekend. Beide acteurs sleepten voor de film een Oscar-nominatie in de wacht maar grepen naast het beeldje.

De Oscar-uitreiking van 1964.

Dat lukte voor Poitier in 1964 met 'Lilies of the Field' wel. Hij won als eerste niet-blanke acteur de Oscar voor beste acteur.

Het gloriejaar van Sidney Poitier was 1967. Toen kwamen na elkaar drie prachtige en maatschappelijk relevante films in de bioscoop: 'To Sir, with Love', 'In the Heat of the Night', en 'Guess Who's Coming to Dinner'. In die drie films is het racisme en hoe daar in de VS mee werd omgegaan, een belangrijk thema.

Poitier zelf werd door de meer radicale stemmen van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging niet altijd met liefde omarmd. Ze vonden hem te braaf en niet activistisch genoeg. 'Uncle Tom', sneerden ze wel eens. Poitier liet het niet echt aan zijn hart komen, al worstelde hij er wel mee.

Hij vond zelf dat hij nogal vaak dezelfde rol kreeg als welopgevoede ideale schoonzoon, die past in de wereld van blank Amerika. Tegelijk wilde hij ook tonen dat Afro-Amerikanen welopgevoede burgers zijn.