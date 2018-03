And the winner is...

‘The Shape of Water’ sleepte de meeste nominaties in de wacht. Maar wie gaat zondagnacht met de Oscars aan de haal?

1. Beste Film

Onze keuze: ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

De concurrentie is moordend dit jaar, maar geen enkele film sneed zo diep, had zoveel kleur en liet me zo onthutst achter als ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’. En dan heb ik het niet enkel over het uitdagende verhaal, de vlijmscherpe dialogen en de onverdeeld ijzersterke cast. Regisseur Martin McDonagh krijgt het ook voor elkaar om je in één scène te laten dubbelplooien van het lachen en je een seconde later vol in de ziel te treffen.

Zal winnen: ‘Dunkirk’

Een waargebeurd verhaal over heldenmoed en een spannend spektakelstuk dat blijft hangen.

2. Beste Regie

Onze keuze: Paul Thomas Anderson voor ‘Phantom Thread’

‘Phantom Thread’ is niet de meest memorabele film van Paul Thomas Anderson, maar je kan er niet omheen dat hij met elk nieuw project zijn talent als cineast uitdiept. De beeldenstormer van ‘Boogie Nights’ is een subtiele verteller met fijne penseeltrekken geworden. Let bijvoorbeeld op het huwelijksaanzoek in de film en het exacte moment waarop Daniel Day-Lewis ‘Ja’ zegt. Magisch.

Zal winnen: Guillermo del Toro voor ‘The Shape of Water’

En daar zal ik ook enkel blij om zijn. Del Toro’s verbeelding kent geen grenzen en in ‘The Shape of Water’ laat hij zien dat zijn hart al even groot is.

3. Beste Mannelijke Hoofdrol

Onze keuze: Daniel Kaluuya voor ‘Get Out’

Oké, het is ook om wat tegendraads te zijn en niet nog maar eens Daniel Day-Lewis in de bloemetjes te zetten. Maar wat de 29-jarige Britse acteur Daniel Kaluuya demonstreert, laat het allerbeste vermoeden voor zijn verdere loopbaan. Hij maakt van ‘Get Out’ niet enkel een meeslepende thriller, maar ook een uniek drama dat je bij de keel grijpt.

Zal winnen: Gary Oldman voor ‘Darkest Hour’

Een publieksvriendelijke vertolking, een historische figuur, imposante make-up en een acteur die al veel eerder een Oscar had moeten krijgen.

4. Beste Vrouwelijke Hoofdrol

Onze keuze: Frances McDormand voor ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Er is geen ontkomen aan. In ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ is het hoofdpersonage Mildred een natuurkracht die alles en iedereen omverblaast in haar zoektocht naar gerechtigheid, en dat zal Frances McDormand zondagnacht ook doen. Mildred had makkelijk een karikatuur kunnen worden, maar McDormand maakt er een personage van dat ondanks haar grote bek veel schakeringen heeft.

Zal winnen: Frances McDormand voor ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Dit moet de enige categorie zijn waar de favoriet zo lijkt vast te staan.

5. Beste Niet-Engelstalige Film

Onze keuze: ‘Loveless’ van Andrej Zvjagintsev (Rusland)

Een vrolijke film kun je dit Russische echtscheidingsdrama niet noemen, maar indrukwekkend is hij des te meer. Alleen al de scène waarin de ouders ’s avonds laat ziedende ruzie hebben en regisseur Zvjagintsev met een dodelijk eenvoudige camerabeweging openbaart dat het koppel niet alleen is, verdient de Oscar.

Zal winnen: ‘A Fantastic Woman’ van Sebastián Lelio (Chili)