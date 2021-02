Anthony Nti op shortlist Oscars voor kortfilm 'Da Yie'

De Belgische regisseur Anthony Nti staat met 'Da Yie' op de shortlist voor de Oscar voor beste kortfilm. Dat is één stap verwijderd van een nominatie. De nominaties worden op 15 maart bekendgemaakt.

'Sorry dat ik zo laat terugbel, maar ik hol van het ene gesprek naar het andere. En nu ben ik even aan het eten', zegt Anthony Nti (29) ontwapenend aan de telefoon. We zien het zijn Spaanse collega-regisseur Pedro Almodóvar niet meteen doen. Die staat net als Nti met een kortfilm op de shortlist van de Oscars.

Ze zijn nog met tien. Vijf worden uiteindelijk genomineerd. 'Ik mag vooral niet denken dat het al gebeurd is. De concurrentie is zwaar. We moeten de komende weken campagne voeren. Zo veel mogelijk mensen in Hollywood moeten mijn film kunnen zien. Maar wat er ook gebeurt, ik ben nu al blij, blij, blij.'

Nti durft het zelf niet te zeggen, maar 'Da Yie' (te bekijken op Dalton.be) is op basis van zijn adelbrieven wel degelijk een serieuze kanshebber voor een Oscarnominatie. De film won ettelijke prijzen de afgelopen twee jaar. Het begon op het Internationaal Kortfilmfestival Leuven (beste Vlaamse film) en het hoogtepunt was de verkiezing tot beste film in Clermont-Ferrand, op het belangrijkste en grootste kortfilmfestival ter wereld.

Ik wilde vooral laten zien hoe kinderen en volwassenen gevaar anders bekijken. Prince en Matilda zijn zich van geen kwaad bewust. Terwijl je als kijker snel doorhebt dat iets niet klopt. Anthony Nti Regisseur

De film is semi-autobiografisch. 'Da Yie' (goede nacht) speelt zich in Nti's geboorteland Ghana. Twee jonge kinderen, Prince en Matilda, worden door een vreemdeling meegenomen. De kinderen zien het gevaar niet, de kijker des te meer. Zijn de kinderen ontvoerd en konden ze ontsnappen? Of was er veel minder aan de hand? 'Ik wilde vooral laten zien hoe kinderen en volwassenen gevaar anders bekijken. Prince en Matilda zijn zich van geen kwaad bewust. Terwijl je als kijker snel doorhebt dat iets niet klopt. Wat precies zal niemand ooit weten. Dat is net het interessante eraan.'

Nti verhuisde op zijn tiende met zijn familie van Ghana naar België. 'De kiem van mijn interesse in film is in Afrika gelegd. Op zondagnamiddag gingen we met de familie bij een oom televisie kijken. Daar zag ik films. Dat fascineerde mij. Maar ik was geen wonderkind dat toen al met een camera rondliep. Ook niet in België. Ik heb gewoon wetenschappen gestudeerd in het middelbaar. In het laatste jaar was er een speciale creatieve dag. Ik koos toen voor fotografie. De monitor zei aan het einde van de dag dat ik heel veel talent had. En daardoor ben ik naar het RITCS getrokken.'

Yung Mavu, Black Magic

Daar haalde Nti in 2016 zijn bachelordiploma met 'Boi', een al even mooie kortfilm over twee Bulgaarse broers die voor hun oom metaalschroot ophalen. De kracht van Nti is voor Vincent Langouche, programmator van het Leuvense kortfilmfestival, zijn spannende visuele stijl. Hij danst met de camera rond de personages.

'Wat hij ook ongelooflijk goed kan, is omgaan met kinderen op een filmset. Dat is weinigen gegeven. In de filmwereld heerst het adagio: werk vooral niet met kinderen, want ze zijn moeilijk of niet te regisseren. Maar Anthony kan dat wel. Hij heeft een onbevangenheid over zich die op de jonge acteurs overslaat.'

Ik wil een zo breed mogelijk publiek bereiken. Maar niet met om het even wat. Anthony Nti Regisseur

Nti is amper twee jaar afgestudeerd en hij heeft niet stilgezeten de voorbije jaren. Hij draaide videoclips ('Black Magic' van Yung Mavu is een YouTube-hit), commercials en voor de VRT werkte hij mee aan de reeksen 'Hoodie' en 'De Shaq'. Het is niet toevallig dat hij vorige maand werd uitgeroepen tot 'Belofte van het jaar' tijdens de uitreiking van de Ensors, de Vlaamse filmprijzen.