Apple en niet Netflix koopt nieuwe Scorsese-film

Netflix was afgeschrikt door het hoge budget van de western met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro

Het leek voor logisch dat van alle geïnteresseerde streamingservices Netflix aan de haal zou gaan met 'Killers Of The Flowers Moon', waarvoor filmstudio Paramount om financiële redenen een partner zocht. De streamingkampioen bracht immers ook de laatste film van Martin Scorsese uit. Netflix zou evenwel hebben getwijfeld omdat het een pak geld - 160 miljoen dollar - investeerde in 'The Irishman', terwijl de film ondanks goede recensies geen enkele Oscar won. De hoge slagingskansen bij de Oscars was een belangrijke reden voor Netflix om in de film te investeren.

'Killers Of The Flowers Moon' riskeert opnieuw een dure grap te worden. Paramount zou de film in eerste instantie op eigen kracht uitbrengen, maar volgens bronnen van Deadline zijn de productiekosten inmiddels opgelopen tot 180 à 200 miljoen dollar. Daardoor ging de studio op zoek naar een partner en geldschieter.



Western

Apple TV+ ging afgelopen november van start. Bij de lancering bestond het aanbod grotendeels uit series, waaronder vlaggenschip 'The Morning Show'. De streamingservice lijkt zich nu ook meer op films te gaan richten. Onlangs kocht Apple ook de rechten van Tom Hanks' 'Greyhound'. Die film, ook geschreven door Hanks, zou eigenlijk in juni uitkomen maar nadat die première was uitgesteld in verband met het coronavirus, gingen de makers in zee met Apple TV+ voor een digitale release.

Robert De Niro en Leonardo DiCaprio spelen de hoofdrollen in 'Killers Of The Flower Moon', gebaseerd op een boek van David Grann uit 2017. Wanneer de western gaat verschijnen is nog niet bekend. De verwachting is dat de film eerst in de bioscoop zal gaan verschijnen en vervolgens op Apple TV+.