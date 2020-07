Barkskins verhaalt de lotgevallen van Franse pioniers in Canada

De nieuwe historische serie ‘Barkskins’ richt de schijnwerper op het leven van de Franse kolonisten in het Canada van de 17de eeuw. Barre omstandigheden, vijandige inheemse volkeren en een wrede commerciële oorlog met Engeland. Materiaal genoeg voor boeiend drama

'Air Crash Investigation’. ‘Hunting Nazi Treasure’. ‘Supercar Megabuild’. Het mag duidelijk zijn dat de tv-zender National Geographic zich al lang niet meer toespitst op natuurdocumentaires. Beetje bij beetje waagt de media-arm van de National Geographic Society zich ook aan dramatische tv-series, bij voorkeur met een historische of wetenschappelijke insteek. Zo ging ‘The State’ over Britse IS-strijders in Syrië. En de miniserie ‘Saints & Strangers’ had het over de landing van de eerste pelgrims in Amerika in 1620.

De nieuwe serie ‘Barkskins’ brengt de kijker naar het grensgebied tussen Canada en Maine in de late 17de eeuw. De regio maakte toen deel uit van Nouvelle-France, de Franse kolonie die zich tussen midden 16de en midden 18de eeuw uitstrekte van de Hudsonstraat in het hoge noorden tot Louisiana aan de Golf van Mexico.

De Franse kolonisten leefden voortdurend op gespannen voet met de lokale culturen en vooral met de Britten, die hun eigen New England en hun deel van de koek stelselmatig probeerden uit te breiden. Dat sluimerende conflict vormt de basis en voedingsbodem van de serie.

Ecologisch

‘Barkskins’ is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 2016 van de Amerikaanse schrijfster Annie Proulx, bekend van ‘The Shipping News’ en ‘Brokeback Mountain’. De mix van drama, romantiek, geweld en wilde natuur die je daar terugvindt, zit ook diep in dit verhaal. ‘Barkskins’ is haar meest ambitieuze boek, een kluif van 700 bladzijden die 300 jaar en zowat de hele wereld overspant. Het volgt de lotgevallen van twee mannen, René Sel en Charles Duquet, die in de Nieuwe Wereld op zoek gaan naar hun fortuin.

In Proulx’ boek is het hoofdpersonage echter geen mens maar het bos, dat 500 jaar geleden een groot deel van de wereld beheerste maar vandaag almaar meer in het gedrang komt. 'Het was interessant om de personages te ontwikkelen maar ze dienen alleen om het verhaal te bevolken over hoe we de houten wereld omgehakt en vernietigd hebben', zei ze in een interview met The New Yorker.

De serie ‘Barkskins’ duwt die ecologische thematiek grotendeels naar de achtergrond, al bevat ze ook enkele shots die de impact van de mens op het milieu glashelder weergeven. Scenarist Elwood Reid is echter in de eerste plaats uit op het menselijke drama en de uitdagingen van het pioniersleven. Het spilpunt van de actie is Wobik, een Franse nederzetting in de buurt van Québec. De inwoners proberen er de beschaving die ze van hun thuisland kennen te reconstrueren maar botsen op de materiële beperkingen, de woeste omgeving en de snode plannen van de gewetenloze Hudson Bay Trading Company.

Goudmijn

In grote lijnen heeft ‘Barkskins’ raakpunten met series zoals ‘Deadwood’, al mist Reid de poëtische finesse van die klassieker. Hij probeert bovendien te veel plotwendingen te proppen in de acht afleveringen waarover hij beschikt, waardoor de personages niet de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. De grote uitzondering is Trepagny, de burger bij wie René Sel en Charles Duquet in dienst treden. Met zijn ongewone ideeën en stijlgevoel is Trepagny sowieso een opmerkelijke figuur, en acteur David Thewlis (‘Naked’) geeft hem de aanstekelijke flair waar de serie naar snakt.

Ik zou het doodjammer vinden om mijn karakters zomaar achter te laten. Zoals ik het in gedachten heb, kan ‘Barkskins’ een mooi en bevredigend verhaal van vier of vijf seizoenen worden. Elwood Reid Scenarist

Waar ‘Barkskins’ wel doel treft, is als onderhoudende introductie tot een wereld die altijd grotendeels onderbelicht is gebleven. ‘The Last of the Mohicans’ komt in de buurt, maar dat verhaal speelt zich 60 jaar later en een paar honderd kilometer zuidelijker af. 'Amerika vertelt graag verhalen over het Wilde Westen', zegt Reid aan het magazine Assignment X. ‘Maar die trek naar het westen kwam er pas nadat de kolonisten de helft van het land hadden getemd. Deze periode hebben we zelden eerder op televisie gezien. Ik vind dat ik op een goudmijn ben gestoten, een grote, bloederige en opwindende brok geschiedenis met allerlei strijdende partijen.’

Proulx’ roman glijdt vlot door drie eeuwen geschiedenis en talloze generaties, maar Reid is niet meteen van plan dat ook te doen. Het eerste seizoen eindigt op een gewelddadige cliffhanger, en daar wil de scenarist op voorbouwen. 'Ik zal de originele personages blijven volgen', verklapt hij. ‘Als je een serie op touw zet, is de lastigste opdracht een geloofwaardige wereld te creëren. Ik zou het doodjammer vinden om mijn karakters zomaar achter te laten. Zoals ik het in gedachten heb, kan ‘Barkskins’ een mooi en bevredigend verhaal van vier of vijf seizoenen worden.’