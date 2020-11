België stapt met film over seksindustrie in Oscarrace

'Filles de joie' ('Meisjes van plezier') vertelt het verhaal van drie vrouwen die een dubbelleven leiden in de seksindustrie. Axelle, Conso en Dominique hebben weinig met elkaar gemeen, behalve hun werk. Elke ochtend rijden ze samen de grens over naar het Franse Roubaix, waar ze in het geheim als prostituee werken. Alle drie hebben ze hun eigen problemen en kunnen ze het geld goed gebruiken om rond te komen. De vrouwen worden vertolkt door Sara Forestier, Noémie Lvovsky en Annabelle Lengronne.