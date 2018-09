Belgische animatiefilm wint prijs in Ottawa

'Ce magnifique gâteau!' van het Vlaamse duo Emma De Swaef en Marc James Roels is op het animatiefilmfestival van Ottawa in Canada onderscheiden met de Grand Prize in de categorie lange films. Het Ottawa International Animation Festival (OIAF) is het belangrijkste animatiefilmfestival in Noord-Amerika.

'Ce magnifique gâteau!' ging op 14 mei in première in de nevensectie Quinzaine des réalisateurs van het festival van Cannes. Op het gereputeerde animatiefilmfestival van Zagreb kreeg het werk al de Grote Prijs voor de Beste Film en in Vila do Conde (Portugal) de publieksprijs. In Ottawa ontvingen Emma de Swaef en Marc James Roels de Grand Prize for Features.

Deze middellange prent (44 minuten) mengt geschiedenis en dromerij. Het verhaal speelt in koloniaal Afrika in de late 19e eeuw, en vertelt de in elkaar vloeiende verhalen van vijf verschillende personages. De Belgisch-Frans-Nederlandse coproductie werd opgenomen in de stop-motionstudio van Beast Animation in Mechelen.

Wol en vilt

Emma De Swaef en Marc James Roels maakten eerder de internationaal bekroonde korte poppenfilm 'Oh Willy...' (2012). Net zoals in dat werk zijn de personages in 'Ce magnifique gâteau!' gemaakt uit zachte materialen als wol en vilt, meteen het handelsmerk van de makers.