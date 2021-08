Belgische film over drugskartels opent Film Fest Gent

In 'La Civil' transformeert een brave huismoeder in een wraakzuchtige militant.

De Belgisch-Roemeense film 'La Civil', die op veel bijval kon rekenen op het Filmfestival van Cannes, is in oktober de openingsfilm van Film Fest Gent.

'La Civil' gaat over een een Mexicaanse moeder die weigert het slachtoffer te zijn als haar dochter ontvoerd wordt door een drugskartel. De plaatselijke autoriteiten staan machteloos en de vrouw neemt het heft in eigen handen. Ze komt in een spiraal van geweld terecht en verandert in een wraakzuchtige militant. Het drama kreeg vorige maand op het Filmfestival van Cannes een minutenlange staande ovatie en won de 'Prix du Courage'.

De trailer van 'La Civil'.

Regisseur Teodora Mihai is een Belgisch-Roemeense die als achtjarige in 1989 haar ouders vanuit Roemenië naar België achternareisde om het regime van Nicolae Ceaușescu te ontvluchten. Mihai debuteerde in 2014 met de documentaire 'Waiting for August' over een Roemeens meisje dat voor haar broers en zussen zorgt. Haar nieuwe film is gebaseerd op echte gebeurtenissen maar wegens te gevoelige informatie is het geen documentaire maar een fictief drama geworden. Aan de Belgisch-Roemeens-Mexicaanse coproductie is bijna zeven jaar gewerkt.

De film kruipt in de kleren en zal voor sommigen zelfs een fysieke uppercut zijn. Wim De Witte Programmator Film Fest Gent