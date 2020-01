Belgische kortfilm genomineerd voor Oscar

De Belgische kortfilm 'Une soeur' met Veerle Baetens is genomineerd voor een Oscar in de categorie Live Action Short Film.

'Une soeur' is een 16 minuten durende psychologische thriller met Veerle Baetens, Selma Alaoui en Guillaume Duhesme. De kortfilm won al verschillende prijzen op festivals. Veerle Baetens speelt in de film een noodlijnoperatrice die een vrouw aan de andere kant van de lijn uit een benarde situatie tracht te helpen.

De genomineerden voor de Oscars werden maandag bekendgemaakt in Los Angeles. 'Joker', 'The Irishman' en 'Once Upon a Time in Hollywood' zijn elf keer genomineerd, de oorlogsprent '1917' van Sam Mendes tien keer. Dé verrassing, met zes nominaties, is de Zuid-Koreaanse film 'Parasite'.