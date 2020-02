Berlinale viert 70ste verjaardag onder nieuw bewind

Sigourney Weaver in 'My Salinger Year', de openingsfilm op de Berlinale.

De nieuwe directeurs van het festival van Berlijn introduceren enkele nieuwigheden op de 70ste editie van de Berlinale. Er komt onder meer een nieuwe competitie voor innovatieve films.

Cannes, Venetië, Toronto, Sundance. Over het belang van dat kwartet internationale filmfestivals lijkt iedereen het eens. Berlijn wil daar dolgraag een kwintet van maken, ook al omdat het in het verleden bij de zwaargewichten hoorde. De jongste jaren heeft de Berlinale het echter moeilijk om zich te onderscheiden.

Nu Dieter Kosslick na 18 edities beslist heeft als directeur de fakkel door te geven, is dit het uitgelezen moment om in te grijpen. De job van festivalleider wordt voortaan opgesplitst. De Italiaan Carlo Chatrian, tot voor kort de baas in Locarno, neemt de creative directie op zich, terwijl de Nederlandse Mariette Rissenbeek zich over het zakelijke gedeelte ontfermt.

Hun meest opvallende ingreep is een tweede competitieve sectie in het leven te roepen. ‘Encounters’ wil ‘esthetisch en vormelijk ongewone werken van onafhankelijke filmmakers’ verzamelen.

De aandacht zal echter ook dit jaar weer onvermijdelijk naar de officiële selectie gaan. In de competitie stellen onder meer Sally Potter, Hong Sangsoo, Abel Ferrara en de Iraanse vrijbuiter Mohammad Rasoulof vers werk voor. Daarbuiten krijgen we onder andere de wereldpremière van de nieuwe Pixar-productie ‘Onward’ en het internationale debuut van de Italiaanse hit ‘Pinocchio’ door Matteo Garrone (‘Gomorra’).

Hillary Clinton

Wie echter ongetwijfeld de meeste schijnwerpers op zich zal trekken, is Hillary Clinton. Zij komt mee ‘Hillary’ presenteren, een documentaire over zichzelf en haar desastreus afgelopen verkiezingscampagne van 2016.

Van Belgische zijde mogen we - naast een resem coproducties - uitkijken naar de innovatieve documentaire ‘Victoria’ van het trio Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer en Isabelle Tollenaere, over een Amerikaanse stad in wording. De kortfilm ‘So We Live’ van de in Brussel gevestigde Syrische cineast Rand Abou Fakher maakt deel uit van Berlinale Shorts.

Op de filmmarkt komen dan weer twee Vlaamse projecten in ontwikkeling steun zoeken: Veerle Baetens’ regiedebuut ‘Het smelt’ (naar de roman van Lize Spit) en de thrillerserie ‘Capturing Big Mouth’.

Dit jaar wordt de festivaljury geleid door de Britse acteur Jeremy Irons. Hij krijgt onder meer de Franse actrice Bérénice Bejo en de Amerikaanse cineast/dramaturg Kenneth Lonergan aan zijn zijde. De openingsfilm donderdag is ‘My Salinger Year’ met Sigourney Weaver, over een jonge vrouw wier job het is fanbrieven aan de teruggetrokken schrijver J.D. Salinger te beantwoorden.