Bert Hamelinck, de Belg met zes Oscarnominaties

Bert Hamelinck is de allereerste Belg met een Oscarnominatie voor beste film. Een gesprek met de producent over durven te dromen en los te laten en de Vlaamse klei. ‘Mijn sector heeft een Bart Verhaeghe nodig.’

‘Het stopte niet. Een of twee nominaties, daar droomden we van. Maar zes? Zés!’ We zitten met Bert Hamelinck (53) in hetzelfde kantoor waar de topman van Caviar maandagmiddag op zijn computer de bekendmaking volgde van de Oscarnominaties. Twee dagen later voelt het nog altijd een beetje onwezenlijk om als eerste Belg ooit genomineerd te zijn voor de hoofdprijs van beste film. Die titel gaat bij de Oscars naar de producent en niet naar de regisseur van de film. ‘In onze sector is dat een adellijke titel. Oscar nominee, dat ben je voor het leven. Alles wat volgt, is extra.’

Voor wie de Amerikaanse film van het Belgische productiehuis nog niet zag: ‘Sound of Metal’ valt te bekijken op de streamingdienst Amazon Prime en is prachtig. In het drama wordt de drugsverslaafde drummer van een metalband van de ene dag op de andere doof. Hij probeert te herstellen wat niet hersteld kan worden en verruilt zijn nomadische rockleven voor een verblijf in een opvangcentrum voor drugsverslaafden met een fysieke handicap.

Vanuit de leren fauteuil die al even lang meegaat als zijn bedrijf - 25 jaar - en die hij kocht met zijn allereerste bankkrediet als ondernemer, vertelt Hamelinck waarom hij als een blok voor het script viel. ‘Het is een verhaal over iets wat iedereen onvermijdbaar meemaakt in zijn leven: loslaten. Het zit niet in onze natuur om sommige zaken gewoonweg te aanvaarden zoals ze zijn. We durven de confrontatie met onszelf niet aan.’

Caviar maakte met ‘The Diary of a Teenage Girl’ en ‘The Rider’ al twee goed onthaalde Amerikaanse films. Maar die titels konden nooit aanspraak maken op een Oscar. Dat Hamelinck daar nu wel van mag dromen, ligt aan meer dan de film alleen. ‘Dit was onmogelijk geweest zonder de inspanningen van Amazon’, zegt hij. De webwinkel stapte anderhalf jaar geleden aan boord als verdeler en investeerde volgens de geboren Leuvenaar al meer in de promotie van ‘Sound of Metal’ dan de circa 6 miljoen dollar die Caviar nodig had om de film te maken. ‘Hoe sterk een film ook is, als kleine titel ben je niets zonder de onvoorwaardelijke steun van een grote machine.’

De zes nominaties maken van ‘Sound of Metal’ meer dan een outsider op de uitreikingsshow. Hamelinck denkt niet dat de award voor beste film erin zit. ‘Kansloos zijn we niet. Denk maar aan wat de Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’ vorig jaar overkwam. Maar het zijn allemaal zulke goede films. Wat mogelijk in ons nadeel kan spelen, is de tijdgeest in Hollywood: de producer is een blanke man van 53 jaar. (glimlacht) Voor de rest scoren we goed op de inclusiviteitsbarometer, denk ik. De cast en crew waren erg divers, er zit zelfs een transgender in de film.’

De acteursprijs zit er zeker in voor de intense prestatie van de hoofdrolspeler Riz Ahmed, een Brit met Pakistaanse roots. Ook de award voor beste geluid zou verdiend zijn. De film kruipt via een magnifieke geluidservaring in zijn hoofd en laat zijn lijdensweg als dove muzikant geen moment los. ‘Ik zie niet in wie die prijs anders zou toekomen.’

Integratie in LA

Zelfs als het niets wordt op 25 april heeft Hamelinck nu al Belgische filmgeschiedenis geschreven. Niet slecht voor een drop-out aan de filmschool die het in zijn eerste jobs op filmsets altijd beter wist. ‘Ik had me ingesteld op een leven als cameraman, maar omdat ik altijd over alles liep te zagen ben ik maar producent geworden.’

Het was het begin van Roses of Blue, dat hij met Frank Van Passel en enkele andere studiegenoten oprichtte en vooral commercials maakte. In 2004 smolt dat bedrijf samen met een ander productiehuis tot Caviar. Twee jaar later werd het kantoor in Los Angeles geopend. De expansie moest Caviar niet alleen sterker maken op de markt van commercials, maar ook de cross-over naar film en televisie vergemakkelijken. ‘Sound of Metal’ is de zesde Amerikaanse titel van Caviar en de laatste die Hamelinck mee begeleidde vanuit het entertainmentmekka van de wereld. Hij verkaste in 2013 met zijn vrouw en twee kleine kinderen naar Los Angeles en bleef er bijna zeven jaar. In die periode verhuisde het kantoor naar een flitsend gebouw op Sunset Boulevard en groeide de Amerikaanse omzet tot 60 procent van het groepstotaal.

Transactiestad

Al twee jaar woont het gezin opnieuw in Antwerpen. Ze keerden terug toen hun oudste zoon naar het middelbaar moest. Hamelinck kan er nu ook meer zijn voor zijn twee oudste kinderen, die niet mee waren verhuisd. Privé verliep de integratie moeizaam, geeft hij toe. ‘We misten onze vaste vrienden in België. Los Angeles is een transactiestad. Als je niet meer in iemands netwerk past, dan pas je niet meer in elkaars leven. Dat geldt voor elk aspect van het dagelijkse leven, of het nu het werk is of vriendschappen met de ouders van de school van je kinderen.’

Hamelinck merkte ook dat hij minder nodig was op kantoor. ‘Ik vond het niet meer dan logisch dat ik ging wonen waar we onze grootste afdeling wilden uitbouwen. Maar na zeven jaar draaide het kantoor en wist iedereen in Los Angeles die het moest weten wie Bert Hamelinck is. In de wereld van vandaag is het steeds minder belangrijk waar je woont. Zeker in mijn branche. De audiovisuele sector is een rondreizend circus, je komt elkaar overal tegen.’

Vóór de Oscarnominaties was Caviar al een vrij gevestigde naam in Hollywood. ‘Sound of Metal’ kan een vliegwieleffect teweegbrengen bij de filmafdeling van de groep. Hamelinck verwacht een instroom van projecten van meer gevestigde regisseurs. ‘We zijn nog niet Manchester City, maar Ajax. We deden tot nu toe eerste of tweede films van mensen en lieten dat talent vervolgens wegkopen door anderen. Chloé Zhao, die voor ons ‘The Rider’ maakte, is nu zes keer genomineerd voor ‘Nomadland’. Ze heeft voor Marvel de superheldenfilm ‘Eternals’ gemaakt. Hopelijk keert dankzij deze erkenning af en toe een speler van ons terug naar de oude stal.’

Misschien straalt het ook af op de Vlaamse televisieafdeling van het productiehuis? Hamelinck gelooft dat dat mogelijk is. Caviar werkt in het buitenland aan Engelstalige versies van de Vlaamse successeries ‘Tabula Rasa’ en ‘Clan’. Ook maakte het Amerikaanse films en series voor Netflix. ‘De volgende stap moet zijn: hier series in het Engels maken of met een Vlaamse ploeg gaan draaien in Amerika. Iemand als Michaël Roskam die voor Apple een serie draait in New Orleans: waarom zou een Vlaams productiehuis dat niet kunnen?’

We gaan er niet geraken als we blijven vasthouden aan taal. ‘We kunnen alleen maar overleven door ons te positioneren in de wereld. Het talent is er, er staat al een nieuwe generatie te trappelen. In andere kleine taalgebieden kan wel meer. Zuid-Korea heeft een innovatieve audiovisuele sector. De Denen laten hun talent zowel lokaal aanwezig zijn als grote projecten in Hollywood doen.’

Biotech

Het budget van het Deens Filminstituut bedraagt wel een veelvoud van dat van het Vlaams Audiovisueel Fonds. ‘Dat heeft niet alleen met geld te maken. De Denen gaan meer uit van hun eigen kwaliteiten. Wij missen dat lef en die ambitie. Netflix en Disney+ gaan nooit meer weg. Maar in plaats van in een kramp te schieten moeten we hen op hun eigen terrein bekampen. We hebben er de content en de mensen voor. Alleen kunnen we ons onmogelijk met hen meten zonder een investerende overheid - die film en televisie even belangrijk vindt als biotechnologie.’

Geen kwantumsprong ook zonder private investeringen. Hamelinck droomt al jaren van een strategische partner om samen een grote Belgische audiovisuele groep uit te bouwen. Maar de interesse in ons land is beperkt, bleek de voorbije jaren. ‘Als we er in Europa of Amerika willen staan, is dat echt nodig. Zelfs de productiehuizen van Sam Mendes en Clint Eastwood zijn onderdeel van een groter geheel. Ik zou graag zelf mijn schouders zetten onder zo’n nieuwe groep. Maar dat kan ik niet alleen. Onze audiovisuele industrie heeft een Bart Verhaeghe nodig: een investeerder met visie die ons uit de Vlaamse klei trekt.’