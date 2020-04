Bioscopen en filmstudio Universal clashen over thuiskijken

De twee grootste Amerikaanse bioscoopketens dreigen met een boycot van de titels van Universal als de filmstudio door de coronacrisis zijn films online blijft uitbrengen.

De twee grootste Amerikaanse bioscoopuitbaters, AMC en Cineworld, gaan met gestrekt been in een ruzie met de Hollywood-studio Universal. De filmproducent besloot vorige maand de animatiefilm 'Trolls 2' direct online uit te brengen omdat alle cinemazalen door de coronacrisis gesloten zijn. Universal haalde met de film in drie weken zo'n 100 miljoen dollar op, een bedrag dat niet veel verschilt van het openingsweekend van het eerste deel van 'Trolls' in 2016.

Zodra de bioscopen weer opengaan, willen we meer films uitbrengen in de bioscoop en bij de mensen thuis. Topman filmstudio Universal Jeff Shell

De studio suggereerde deze week in The Wall Street Journal voortaan vaker te overwegen titels niet alleen in de bioscoop uit te brengen. 'Zodra de bioscopen weer opengaan, willen we meer films uitbrengen in de bioscoop en bij de mensen thuis', zei topman Jeff Shell in de Amerikaanse zakenkrant.

De suggestie om te experimenteren met de klassieke windowafspraken in de bioscoopwereld valt niet goed in bij de cinema's. De bioscoopketen AMC, met 8.000 schermen de grootste in de VS, dreigt geen enkele film van Universal meer te vertonen als het bedrijf doorzet met het plan.

Ook de Amerikaanse nummer twee Cineworld gaat met de voeten vooruit. 'De beslissing van Universal is totaal ongepast en heeft niets te maken met eerlijk zakendoen, partnerschap en transparantie. Wij zullen geen films vertonen die zich niet houden aan het traditionele bioscoopmodel. Dat is voor ons economisch niet interessant.'

16 weken

Bioscopen en grote studio's hebben afspraken over de periode waarin een grote titel exclusief voor het witte doek beschikbaar is. Pas na 16 weken mag een producent de titel doorgaans verkopen aan streamingdiensten en tv-zenders of op blu-ray uitbrengen. Bioscopen vinden dat zij de kans moeten krijgen om hun deel van de opbrengst van een film veilig te stellen.