'Black Panther'-ster Chadwick Boseman overleden

De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman is vrijdag op 43-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Boseman is vooral bekend van de superheldenfilm 'Black Panther', speelde daarvoor ook meerdere Afro-Amerikaanse rolmodellen.

Vier jaar terug was al darmkanker vastgesteld bij de acteur, maar daar praatte Boseman nooit publiekelijk over. Hij bleef al de tijd doorwerken aan grote Holywoodfilms, waaronder dus ook 'Black Panther'. De superheldenfilm uit de Marvel-stal, die zich afspeelt in Afrika en werd opgenomen met een bijna volledig zwarte cast, werd twee jaar terug een enorme blockbuster.

Voor hij doorbrak met die actieprent had Boseman al naam gemaakt door een aantal belangrijke Afro-Amerikaanse rolmodellen te vertolken. Zo speelde hij in 2013 de hoofdrol in een biopic over Jackie Robinson, de eerste zwarte Amerikaanse professionele baseballspeler. Een jaar later speelde Boseman 'Godfather of Soul' James Brown.