Boeddhisten van de Vlaamse cinema

Televisieregisseur Tim Mielants heeft een tragikomische film gemaakt over een jongeman zonder ambitie. Kevin Janssens kroop in het hoofd van ‘De Patrick’. ‘Je moet niet altijd willen verlangen in het leven.’

De Patrick in de nieuwe Vlaamse film ‘De Patrick’ is een antiheld. De zwijgzame, papperige dertiger, gespeeld door Kevin Janssens, woont bij zijn ouders, die een nudistencamping uitbaten. Als meubelmaker en klusjesman van de camping is niets hem zo dierbaar als zijn gereedschap. Op een dag speelt hij een van zijn hamers kwijt. Als dan ook nog eens zijn vader overlijdt, is het hek van de dam. In plaats van te rouwen zoals de meeste campingbewoners gaat Patrick intensief op zoek naar zijn hamer.

De trailer van 'De Patrick'.

‘De Patrick’ is moeilijk in een hokje te plaatsen. In de ambitieloze eenzaat rond wie de film draait, zit te veel tragiek om van een komedie te spreken. Tegelijk werken de absurde situaties op de nudistencamping zo op de lachspieren dat het etiket drama de film tekortdoet. Een tragikomedie dan maar? Ga vooral zelf kijken.

Kevin Janssens, die in televisie en film meestal als macho wordt gecast, excelleert. Patrick zegt weinig, waardoor de acteur in het hoofd van zijn personage moest doordringen. Imponeren met lichaamstaal in een lichaam dat hij daarenboven niet gewend was. Janssens kwam op eigen vraag bij voor de rol - 17 kilo in zeven weken - omdat hij vond dat zijn sixpack niet bij zijn personage paste. ‘Iemand als de Patrick is niet met zijn uiterlijk bezig’, zegt de acteur, die in de film bijna de hele tijd naakt is.

ETA-terroristen

Patrick ontsproot aan de verbeelding van regisseur Tim Mielants. De Antwerpenaar was de afgelopen jaren vooral actief in de internationale televisiewereld. Hij regisseerde de Engelse acteur Tom Hardy in het derde seizoen van de BBC-reeks ‘Peaky Blinders’ en blikte voor Fox TV afleveringen van de superheldenreeks ‘Legion’ en de thrillerserie ‘The Terror’ in.

Na die uitheemse opdrachten was het een weloverwogen keuze een film te maken die dicht bij zijn eigen leven bleef. Toen Mielants zes was, ging hij met zijn ouders op vakantie naar een naturistencamping in de Pyreneeën. ‘De indrukken en de beelden van die magische zomer zijn me altijd bijgebleven’, vertelt de regisseur.

Mijn internationale televisiecarrière is me ook maar overkomen. Ik heb me naar boven gefaald. Tim Mielants Regisseur

‘Ik ben teruggegaan om mijn herinneringen te onderzoeken en getuigen te interviewen. De film staat los van wat daar toen allemaal is gebeurd. Zo werd de camping opengehouden door een moeder en haar zoon. Die vrouw was blind en wist niet dat het een nudistencamping was (lacht). De camping bleek ook een uitvalsbasis voor ETA-terroristen die in Spanje een aanslag hadden gepleegd.’

In de film zijn de ouders van Patrick niet blind en de bewoners van de camping geen criminelen. Het ging de regisseur in de eerste plaats om de magie van zijn jeugdherinnering. En om Patrick.

‘Patrick is later ontstaan. In de middelbare school kreeg ik van mijn leraars te horen: je moet ambitieus zijn en jezelf doelen stellen, pas dan zul je slagen in het leven en gelukkig worden. Ik heb dat altijd raar gevonden. Waarom moeten we ons geluk laten bepalen door het verwachtingspatroon van anderen? Ik ben eerder boeddhistisch ingesteld. Blij zijn met wie je bent, daar zit een vorm van geluk in.’

Schermvullende weergave ©Savage Film

Mielants voelde zich als kind meer aangetrokken tot Patrick-achtige figuren: de klusjesman op school, de terreinverzorger van de voetbalclub. Mensen die losstonden van de ratrace en helemaal niet droomden van dingen die anderen hen oplegden. ‘Patrick is ook zo iemand. Nadat zijn vader sterft, komen de vragen van de campingbewoners: ga je dit echt je hele leven doen? Ga je dan niet ongelukkig worden? Maar Patrick is net blij met wie hij is en wat hij doet.’

De zwijgzame, schlemielige timmerman had meteen de sympathie van Kevin Janssens. ‘Patrick staat eerlijk in het leven en geeft niets om wat mensen van hem denken’, zegt de acteur. ‘Zijn manier van zijn is een verademing in deze gejaagde tijden, waarin de dingen vooruit horen te gaan en we de hele tijd in de weer moeten zijn met onze ‘persoonlijke groei’. In die zin leeft hij volgens de beginselen van het boeddhisme: content zijn, de dingen van dag tot dag bekijken. Je moet niet altijd willen verlangen in het leven.’

Kosmisch plan

Hoeveel Patrick zit er in Janssens en Mielants? In het geval van de acteur weinig, zou je denken. Want Kevin Janssens, dat is toch die ijdele beau uit de boekjes die vindt dat Vlaanderen te klein is geworden voor hem? Janssens, begin deze week 40 geworden, ergert zich aan dat beeld, maar hij maakt zich er niet langer druk over. ‘Ik ben ijdel, ja. Wat wil je, ik sta op een podium.’

In tegenstelling tot zijn personage is Janssens wel ambitieus, maar hij vult dat op een andere manier in dan de buitenwereld voor hem doet. Niet in termen van carrièreplanning - grotere projecten, buitenlandse films, Hollywood. ‘Blijven groeien als acteur, dat is de ambitie. Dan zien we wel wat op mijn pad komt.’

De dag dat ik geen passie meer voel voor mijn vak, komt mijn ontwikkeling als acteur tot stilstand. Dat zou een persoonlijke catastrofe zijn. Kevin Janssens Acteur

‘Ik zal nooit naast mijn schoenen lopen als het op mijn vak aankomt. Ik weet waar ik vandaan kom. Niet uit een kunstzinnig milieu. Dat helpt om niet op mijn lauweren te rusten. Het maakt ook dat het vuur na twintig jaar nog altijd stevig brandt. Harder dan ooit, heb ik het gevoel. De dag dat ik geen passie meer voel voor mijn vak, komt mijn ontwikkeling als acteur tot stilstand. Dat zou pas een persoonlijke catastrofe zijn. We zijn niet lang op deze aarde, evenmin zijn we een onderdeel van een groot kosmisch plan. We besteden onze tijd dus maar beter nuttig. In mijn geval door keihard te werken om een betere speler te kunnen worden.’

Is Mielants een ambitieuze jongen? ‘Op basis van mijn curriculum zullen mensen dat ongetwijfeld denken’, zegt de regisseur. ‘Maar eigenlijk ben ik een beetje zoals Patrick: ik ben blij met wie ik ben en wat ik doe. Mijn internationale carrière is me ook maar overkomen. Ik heb me naar boven gefaald. Ik wilde al veel langer een film maken. Toen dat niet lukte, ging ik televisiereeksen regisseren. Ik moest nooit actief op zoek naar opdrachten. ‘Cordon’ heeft me naar ‘Peaky Blinders’ geleid. ‘Legion’ naar een reeks voor Amazon (‘Tales From The Loop’, red.). Jemaine Clement, de acteur uit ‘Flight of the Conchords’, zei op de set van ‘Legion’: ‘If you want something, you have to not want it.’ Dat is het. Als je vergeet wat je echt wilt, komt er misschien iets belangrijkers in de plaats.’