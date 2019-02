Bruno Ganz, Europese filmgrootheid

De zaterdag overleden Zwitserse acteur verwierf wereldfaam voor hoe hij Adolf Hitler neerzette in 'Der Untergang'.

De Zwitserse acteur Bruno Ganz is op 77-jarige leeftijd gestorven aan kanker. Dat heeft zijn management zaterdag meegedeeld.

Ganz was een van de belangrijkste Duitstalige acteurs, zowel in de theater- als in de filmwereld. Hij groeide op in Zürich, als zoon van een Zwitserse fabrieksarbeider en een Italiaanse moeder.

Al tijdens zijn schoolperiode ontdekte hij zijn passie voor het podium. Na zijn eerste rollen kwam hij in Bremen in contact met Peter Stein, een regisseur met wie hij verschillende keren heeft samengewerkt. In de door hem mee opgerichte Berliner Schaubühne, in de jaren zeventig het middelpunt van de Europese theaterwereld, speelde Ganz onder meer de hoofdrol in 'Peer Gynt'.

Bruno Ganz vertolkte op ijzingwekkende manier Adolf Hitler tijdens de laatste maanden van nazi-Duitsland

Enkele jaren geleden bekende Ganz dat hij in die tijd een affaire had met Romy Schneider. Halfweg jaren zeventig legde Ganz zich toe op films. In de verfilming van 'Die Marquise von O.' uit 1976 speelde hij de Graaf, een van de hoofdrollen.

Later volgden nog vertolkingen in onder meer de horrorfilm 'Nosferatu' (1978) en het politieke drama 'Die Fälschung' (1981). De grootste internationale bekendheid verwierf Ganz echter pas in 2004 voor zijn rol in 'Der Untergang', over de laatste dagen van Hitler.