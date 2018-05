‘Cinema is bij uitstek het medium van de empathie'

Op het filmfestival van Cannes ging de Gouden Palm eerder onverwacht naar de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda en diens innemende familiedrama ‘Shoplifters’. Bij ons verdwijnt de editie van 2018 echter voorgoed in de geschiedenisboeken als het jaar dat ‘Girl’ triomfeerde.

Lukas Dhont wist al dat hij iets moois mocht verwachten toen het festival hem en zijn gezelschap uitnodigde om tijdens de slotceremonie niet op het balkon plaats te nemen maar in de zaal. Voor een van de eerste onderscheidingen die avond mocht hij al meteen naar het podium. ‘Girl’, zijn bezwerende verhaal over een meisje in een jongenslichaam die ervan droomt om ballerina te worden, werd bekroond met de Caméra d’Or voor beste debuut.

De dag voordien had de film ook al de Queer Palm (beste holebi-film) gekregen en mocht hoofdrolspeler Victor Polster zich de beste mannelijke acteur van de nevensectie Un Certain Regard noemen.

Maagstoot

Dhont is met name in de wolken met die laatste onderscheiding. ‘De casting voor deze film was een hele opgave’, zegt hij. ‘We zochten iemand die kon acteren én dansen én die met heel veel respect een transgender identiteit wou vertegenwoordigen. Je vindt heel weinig mensen die dat aankunnen. Victor heeft die rol neergezet met een maagstoot van jewelste. Hij is iemand die zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid in zich heeft en die voor de rol op de best mogelijke manier uitdrukking geeft aan beide kanten.’

De regisseur reageert daarmee ook op de bemerking van de Amerikaanse filmsite IndieWire dat het misschien not done is om een transgender personage te laten vertolken door een acteur die niet transgender is. ‘Dit is cinema’, stelt Dhont. ‘En dat is voor mij het medium bij uitstek van de empathie. Als een homoseksuele acteur een hetero rol aangeboden krijgt, zullen we dat allemaal fantastisch vinden. De rol van een moordenaar hoeft ook niet per se gespeeld te worden door een echte moordenaar.’

Deal met Netflix

Gisteren raakte ook bekend dat Netflix de distributierechten van ‘Girl’ gekocht heeft voor Noord- en Zuid-Amerika. Goed nieuws, maar het betekent wel dat de film er niet te zien zal zijn in de bioscoop. Geen probleem, merkt Dhont op: ‘De film zal zijn publiek vinden, op het grote en op het kleine scherm. Die combinatie is sowieso de toekomst. Ik wil de mensen aansporen om naar de cinema te gaan voor ‘Girl’, maar tegelijk ben ik heel blij met de Netflix-deal. Hij zal de drempel verlagen voor veel mensen om de film toch te kunnen zien. En wie weet zijn er bij die kijkers, die de film niet per se in de bioscoop zouden gaan bekijken, een paar mensen die zich plots begrepen voelen.’

De jonge cineast is van plan om het ijzer te smeden terwijl het heet is, al wil hij ook geen stappen overslaan. ‘Ik ben bezig aan een nieuw project’, klinkt het. ‘Ik werk voor het scenario opnieuw samen met Angelo Tijssens. Maar we zijn van plan om er onze tijd voor te nemen.’