Confrontatie met een Belgisch meesterwerk

45 jaar geleden verbaasde de jonge Brusselse cineaste Chantal Akerman de wereld met haar eerste langspeelfilm. ‘Jeanne Dielman - 23, quai du Commerce - 1080 Bruxelles’, het uitdagende maar onvergetelijke portret van een huisvrouw, is nu ook te zien op de streamingsites.

Instant klassiekers zijn zeldzaam. Ware meesterwerken worden doorgaans pas later erkend, wanneer de wereld begrepen heeft hoe vooruitstrevend en belangrijk die kunst was. Chantal Akerman kan erover meepraten. Op haar 25ste mocht ze haar eerste langspeelfilm ‘Jeanne Dielman - 23, quai du Commerce - 1080 Bruxelles’ voorstellen op het festival van Cannes, in de nevensectie La Quinzaine des Réalisateurs. De bioscoopzaal waar die films op het programma stonden, was toen nog uitgerust met klapzetels.

De hele vertoning door zou Akerman, die achter in de zaal zat, zetels horen opklappen omdat mensen voortijdig wegliepen. Een complete verrassing kan het niet geweest zijn, want de jonge cineaste had een film gemaakt die op meer dan één manier het geduld van de kijker op de proef stelde.

‘Jeanne Dielman’ kun je in wezen in een enkele zin samenvatten. Een alleenstaande huisvrouw met een tienerzoon (theatermaker Jan Decorte in zijn piepjonge jaren) verdient de kost door haar lichaam te verkopen. Akerman smeert die summiere plot niet alleen uit over meer dan drie uur, ze gaat ook het smeuïgste gedeelte — de seks — uit de weg. Wat overblijft, is de dagelijkse routine van het hoofdpersonage, en die krijgen we tot in de kleinste details te zien. Jeanne staat op, zet koffie, poetst schoenen, doet boodschappen, paneert lappen vlees, doet de afwas, en ga zo maar door.

Akerman observeert die bezigheden met een vaste camera, als een vlieg op het behang van een banaal Brussels appartement. Maar hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer gewicht de details krijgen en hoe meer je in het innerlijke leven van die stilzwijgende en introverte vrouw opgezogen wordt. Midden in de film zit een keerpunt, een moment dat de routine ontspoort, maar Akerman legt nooit uit waar die knak precies vandaan komt. Het enige wat je weet, is dat Jeanne niet langer dezelfde is en dat ook nooit meer zal worden.

Je leidt het allemaal af uit de subtiele verschillen in de taferelen die je al eerder hebt gezien: een open knoop in Jeannes kamerjas, de krampachtigheid waarmee ze aardappelen schilt, een vork die op de grond valt. Doodgewone voorwerpen en situaties lijken plots even wurgend als in een thriller, een voelbaar bewijs van Akermans aangeboren meesterschap.

Alle opklappende bioscoopzetels ten spijt duurde het niet lang voor de filmwereld ‘Jeanne Dielman’ erkende als grote cinema. Het lijstje met regisseurs die toegeven dat ze de film in het hart dragen, is indrukwekkend. Van Gus Van Sant tot Todd Haynes en van Michael Haneke tot de gebroeders Dardenne, allemaal geven ze volmondig toe dat Akerman hen zwaar beïnvloed heeft.

Het verhaal achter ‘Jeanne Dielman’ is trouwens ook niet mis. Akermans grote inspiratiebron, niet alleen voor deze film maar haar hele carrière door, was haar moeder Nelly. De vrouw vluchtte vlak voor de Tweede Wereldoorlog samen met haar Joodse ouders vanuit Polen naar België om aan de nazi’s te ontsnappen maar het gezin belandde uiteindelijk toch in Auschwitz. Nelly overleefde als enige het concentratiekamp en zou daar nooit meer over praten.

Het gewicht dat ze met zich meedroeg, liet echter een blijvende indruk op Chantal. Dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop Jeanne door deze film stapt en zich vastklampt aan de routine (elke week hetzelfde menu) om haar gedachten stil te krijgen. Elke handeling heeft iets ritueels, wat dan weer nauw verbonden is met de traditioneel Joodse levenswijze. Het is zeker ook geen toeval dat de familienaam van het hoofdpersonage Joods klinkt.