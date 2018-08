De Aziaten hebben hun Black Panther

Een Hollywoodfilm over de Singaporese nouveau riche is een verrassende bioscoophit in de Verenigde Staten. Een opsteker voor Aziatische Amerikanen.

Met een kassaopbrengst van 76 miljoen dollar (64,9 miljoen euro) is ‘Crazy Rich Asians’ na amper twee weken uitgegroeid tot de hype van de Amerikaanse filmzomer. Afgelopen weekend hield de romantische komedie de al even pretentieloze zomerfilm ‘The Meg’ en ‘The Happytime Murders’, een komedie met Melissa McCarthy, achter zich.

Het is niet uitzonderlijk dat een romcom goed scoort in de bioscoop, maar zo’n verschroeiende start was alweer van ‘Think Like a Man’ uit 2012 geleden.

De trailer van 'Crazy Rich Asians'

In tegenstelling tot die volbloed Amerikaanse film is ‘Crazy Rich Asians’, nochtans een productie van de Hollywoodstudio Warner Bros, een volledig Aziatische film, met Aziatische of Aziatisch-Amerikaans acteurs. De verfilming van de bestseller van romancier Kevin Kwan speelt zich ook goeddeels af in Azië, in rijke eilandstaat Singapore.

In de film vergezelt in New York geboren Rachel Chu (Constance Wu, met roots in Taiwan) haar vriend Nick Young (de halve Maleisiër Henry Golding) naar de bruiloft van zijn beste vriend in Singapore. Ze is nerveus om haar schoonfamilie te ontmoeten. Nick heeft enkele belangrijke details over zijn leven vergeten te vermelden, waardoor Rachel geheel onvoorbereid in allerlei situaties belandt.

Niet alleen is Nick de afstammeling van een van de rijkste families van het land, hij is ook een van de meest begeerde vrijgezellen. Door haar relatie wordt Rachel een doelwit voor jaloerse jetsetters en voor haar schoonmoeder, die haar te min vindt.

Geen Reese Witherspoon

Volgens de filmwebsite The Hollywood Reporter loopt een divers publiek storm voor ‘Crazy Rich Asians’. Bijna 40 procent van de bezoekers zijn Aziatische Amerikanen, terwijl dat voor andere bioscoopfilms zelden meer dan 10 procent is.

Kevin Kwan, zelf een Singaporese Amerikaan, heeft zijn slag thuisgehaald. Netflix wilde eerst zijn roman verfilmen, maar Kwan weigerde omdat hij bang was de creatieve controle uit handen te geven. De auteur wilde vermijden dat Netflix al die zotte, rijke Aziaten zou vervangen door witte Amerikanen. Warner Bros kon hem wel garanderen dat het voor de hoofdrol niet in zee zou gaan met een klassieke sitcomster genre Reese Witherspoon.

Voor de Aziaten in Amerika is het succes van de romantische komedie een enorme opsteker.

‘We lopen hier rond en we bestaan!’, zei de Aziatische actrice en rapster Awkwafina opgetogen in The Hollywood Reporter. Awkwafina, die een rolletje in de komedie heeft, vertelde dat ze moest huilen toen ze de film in de bioscoop zag en heel wat Aziatische jongeren met betraande ogen de zaal zag verlaten.

De Aziatische gemeenschap lijkt met de film over de puissant rijken in Singapore haar eigen Black Panther-moment te pakken te hebben. Die Marvel-film, een blockbuster met een bijna volledig zwarte cast, die zich ook nog eens afspeelde in Afrika, was begin dit jaar een kantelmoment voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de VS.

Het wordt uitkijken wat dat straks geeft op de Oscars, met de nieuwe categorie ‘best popular movie’. Wordt die competitie een tweestrijd tussen de zwarte superhelden van Marvel en de glamoureuze Singaporese jetsetters uit Warner Bros-stal?

Het Amerikaanse bioscoopsucces van ‘Crazy Rich Asians’ is om nog een reden belangwekkend. De film biedt een inkijk in een wereld die voor de meeste Amerikanen onbekend terrein is: de Aziatische ‘one percent’. Azië telt in verhouding meer dollarmiljonairs dan de Verenigde Staten. De yuppies uit ‘Crazy Rich Asians’, die zonder omkijken een miljoen dollar voor een paar oorbellen of 20 miljoen voor een huwelijksfeest neertellen, zijn geen romantisch verzinsel van Hollywood.