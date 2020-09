'De Bende van Jan de Lichte': het rapaille komt van overal

Drie jaar vergaarde ‘De Bende van Jan de Lichte’ stof bij VTM, dat op de lancering van Streamz wachtte. In het donkere tv-kostuumdrama zouden berooiden en bezitlozen zelfs baby’s doden om niet te verhongeren.

Zoals zo veel historische drama’s is ‘De Bende van Jan de Lichte’ geïnspireerd op een historische roman, in dit geval van Louis Paul Boon. Maar de scenaristen gingen vooral hun eigen gang met de schelmenroman uit 1957. In hun geromantiseerde versie is Jan de Lichte niet alleen een bandiet, maar ook een idealist. Hun verhaal speelt zich af in 1747, wanneer Vlaanderen door Franse troepen bezet is. Terwijl arme lieden bedelen en stelen om te overleven, bekommeren decadente, bepruikte edellieden zich om de aanleg van een prestigieuze steenweg.

Net dan keert Jan de Lichte, gespeeld door Matteo Simoni, terug naar zijn geboortestreek. In de roman is dat Aalst, in de serie is de plaatsbepaling vaag. Hij ziet de armoede van zijn vrienden en droomt van een beter leven. Ze stellen een roversbende samen om de rijken te bestelen en de buit onder de armen te verdelen.

Machtsmisbruik

De spanning tussen idealisme en realisme loopt als een rode draad door de reeks van het productiehuis Menuet ('The Broken Circle Breakdown', 'Girl'): wat is goed en wat is goed voor onszelf? Ook vijand Baru (Tom Van Dyck) schippert tussen idealen, ambitie en zelfbehoud. Hij moet als politieagent de goed bedoelende bende oprollen, terwijl hij in zijn korps wordt geconfronteerd met corruptie en machtsmisbruik.

De tiendelige reeks is al drie jaar klaar. Tot flinke ergernis van de makers heeft VTM de Vlaamse première opgespaard voor Streamz, ’het Vlaamse Netflix’ van Telenet en DPG dat maandag in gang is geschoten. De reeks was al in andere landen te zien omdat Netflix de uitzendrechten had voor zijn niet-Belgische abonnees. De buitenlandse reacties op ‘Thieves of The Wood’ waren lovend. De Britse krant The Guardian was behalve over de acteerprestaties te spreken over het grauwe design.

Schermvullende weergave ©DPG Media

Regisseurs Maarten Moerkerke en Robin Pront leveren allesbehalve hupse televisie af. De sfeer is beklemmend, de beelden zijn vaal en donker. Humor is zo goed als afwezig, al had iets anders ook niet gepast bij een verhaal over overleven op het scherp van de snee. Wie van grimmige kostuumdrama’s houdt waarin het rapaille tot op het gaatje gaat om te vechten voor zijn bestaansrecht, zal zich niet vervelen met de eerste grote lokale titel van de nieuwe Vlaamse streamingservice.