De Dreyfus in Roman Polanski

Roman Polanski toont met de nijdige politieke thriller ‘J’accuse’ hoe briljant hij nog steeds is. Hij legt de link met de heksenjacht tegen zijn eigen persoon.

De Poolse cineast Roman Polanski sleept al meer dan 40 jaar de verkrachting van een 13-jarig meisje met zich mee, een zaak waarin hij schuld heeft bekend en waarvoor hij veroordeeld werd. Sinds die onzalige affaire is hij waardevolle films blijven maken, zoals ‘Tess’, ‘Bitter Moon’ en ‘The Pianist’. Ook zijn nieuwe, ‘J’accuse’, is onmiskenbaar het werk van een grote cineast.

Bekijk de trailer van 'J'accuse'.

‘J’accuse’ reconstrueert de Dreyfus-affaire, die meer dan een eeuw geleden Frankrijk op zijn grondvesten deed daveren. Centraal stond een Franse kapitein die in 1895 veroordeeld werd wegens hoogverraad. De indrukwekkende openingsscène van Polanski’s film toont de vernederende degradatie die Dreyfus moest ondergaan voor hij verbannen werd naar Duivelseiland bij Frans-Guyana. Alfred Dreyfus is echter niet het hoofdpersonage van ‘J’accuse’. Die rol komt toe aan luitenant-kolonel Picquart (knappe vertolking door Jean Dujardin), die per toeval het bewijs van Dreyfus’ onschuld ontdekt.

Hij begrijpt dat de onfortuinlijke Joodse kapitein in werkelijkheid het slachtoffer is geweest van het heersende antisemitisme in de Franse samenleving. ‘J’accuse’ - de titel verwijst naar de vlammende open brief die Émile Zola in 1898 publiceerde in de krant ‘L’ Aurore’ - bijt zich in de roemruchte affaire vast als een meeslepende politieke thriller, franjeloos in beeld gebracht maar daarom niet minder nijdig. Polanski loodst ons feilloos en met een vlijmscherpe focus langs de vele personages en wendingen, ondersteund door een script dat druipt van de authenticiteit.

Mijn werk is geen therapie, maar ik heb ervaring met veel van de vervolgingsmechanismen die je aan het werk ziet in deze film. Roman Polanski regisseur

‘J’accuse’ demonstreert dat Polanski op zijn 86ste nog niets van zijn talent verloren is. Alleen maakt de cineast het zijn publiek niet gemakkelijk door expliciet de link te leggen tussen het onrecht dat Dreyfus is aangedaan en de storm die al sinds de late jaren 60 rond hem woedt. ‘Mijn werk is geen therapie’, schrijft hij in het persdossier. ‘Maar ik heb wel ervaring met veel van de vervolgingsmechanismen die je aan het werk ziet in deze film.’ Waarna hij de onheuse behandeling die hem te beurt viel na de gruwelijke moord op zijn echtgenote Sharon Tate in 1969 gelijkschakelt met de beschuldigingen van seksueel misbruik.

‘J’accuse’ is een knappe film, maar het valt niet mee om er ten volle van te genieten. Als dat überhaupt geoorloofd is.