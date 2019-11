De beste films van deze week

Vanaf woensdag kan u in de bioscoop gaan kijken naar een nijdige politieke thriller, een aangrijpend oorlogsdrama en een gangsterepos.

'Nuestras Madres': met een vergeten oorlog naar de Oscars

Net als vorig jaar met ‘Girl’ stuurt ons land een erg persoonlijke Canneslaureaat naar de voorronde van de Oscars. Daar houdt de gelijkenis met het aangrijpende oorlogsdrama ‘Nuestras Madres’ op.

Het heeft nauwelijks weerklank gekregen, maar regisseur César Díaz - een Guatemalaanse Belg van 41 die in Brussel woont - keerde in mei van het Filmfestival van Cannes naar huis terug met de Camera d’Or of de prijs voor het beste debuut. Die grote eer viel vorig jaar ook ‘Girl’ te beurt. België zond Lukas Dhonts film vergeefs in voor de Oscars. Het doet nu een nieuwe poging met ‘Nuestras Madres’. De filmcommissie oordeelde dat het sociale drama over de burgeroorlog in Guatemala meer kans maakt om in de VS potten te breken dan ‘Le Jeune Ahmed’ van de gebroeders Dardenne.

‘Nuestras Madres’ - ‘Onze moeders’ - is dan ook een bijzondere prent. Ernesto is als forensisch antropoloog belast met de identificatie van tienduizenden slachtoffers van de Guatemalaanse burgeroorlog die in massagraven en op begraafplaatsen begraven liggen. Hij komt in contact met een vrouw die hoopt dat hij haar man kan terugvinden. Als ze hem een foto van een man met een rebellenleider toont, denkt Ernesto zijn verdwenen vader te herkennen. In zijn maniakale zoektocht naar de overblijfselen van zijn verwekker komt de jongeman zichzelf en zijn collega’s van het forensisch team tegen. Bovendien botst hij op een schokkend familiegeheim.

De epische strijd om Scorsese

Zes jaar na ‘The Wolf of Wall Street’, over fraude in de beleggerswereld, komt Martin Scorsese opnieuw met een film waarnaar reikhalzend wordt uitgekeken. Dat komt door de cast. Zijn fetisjacteurs Robert De Niro en Joe Pesci (aan elkaars zijde te zien in ‘Taxi Driver’, ‘Raging Bull’, ‘Goodfellas’, en ‘Casino’) worden vergezeld door niemand minder dan Al Pacino, die in ‘The Irishman’ voor het eerst samenwerkt met de 76-jarige regisseur.

Bijzonder is ook dat Scorsese zijn gangsterepos niet voor een klassieke filmstudio maakte, maar voor treamingpionier Netflix. Al was dat niet gepland. Oorspronkelijk zouden de studio’s Paramount en STX Entertainment het budget van naar verluidt 143 miljoen euro op tafel leggen, maar in 2017 kregen die koudwatervrees. Uiteindelijk sprong Netflix in de bres, en kreeg Scorsese carte blanche om de film te maken zoals hij die in gedachten had. De enige voorwaarde: na een korte carrière in de bioscoop - vooral om de Oscarkansen kracht bij te zetten, zoals bij de film ‘Roma’ van Alfonso Cuarón vorig jaar - zou ‘The Irishman’ al snel op de streamingdienst belanden.

Netflix geeft de cinema’s twee weken exclusiviteit, dan verschijnt de film op zijn platform. De bioscopen eisten meer exclusiviteit, maar Netflix wilde van geen wijken weten. Het zegt iets over de kerende machtsverhoudingen in de film- en televisiewereld.

De Dreyfus in Roman Polanski

Roman Polanski toont met de nijdige politieke thriller ‘J’accuse’ hoe briljant hij nog steeds is. Hij legt de link met de heksenjacht tegen zijn eigen persoon.

De Poolse cineast Roman Polanski sleept al meer dan 40 jaar de verkrachting van een 13-jarig meisje met zich mee, een zaak waarin hij schuld heeft bekend en waarvoor hij veroordeeld werd. Sinds die onzalige affaire is hij waardevolle films blijven maken, zoals ‘Tess’, ‘Bitter Moon’ en ‘The Pianist’. Ook zijn nieuwe, ‘J’accuse’, is onmiskenbaar het werk van een grote cineast.