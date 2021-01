De blijvende littekens van Hollywood

Het is nog even wachten op de nieuwe Bond.

2020 was een jaar dat ook de Amerikaanse filmwereld het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. Het coronavirus zal blijvende littekens achterlaten in Hollywood. Vraag dat maar aan James Bond.

Muisstil werd het twee weken geleden in de Britse Leavesden Studios, waar de opnames van ‘Mission: Impossible 7’ aan de gang waren. Of liever: iedereen kromp er in elkaar terwijl één man, Tom Cruise, luidkeels van leer trok. De ster (en producent) van de blockbusterserie had gezien hoe twee crewleden te dicht bij elkaar stonden aan een computerscherm en hij kon die overtreding van de coronaregels niet over zijn kant laten gaan.

Kort 2020 was een desastreus jaar voor Hollywood. De Amerikaanse filmindustrie komt maar heel moeizaam weer op gang. Covid-19 heeft het kaartspel blijvend herschud, met name wat de distributie betreft. De Chinese box office heeft de Amerikaanse voorbijgestoken als lucratiefste ter wereld. De onzekerheid blijft groot.

‘Als ik het nog één keer zie, mag je je verdomde boeltje pakken', brulde Cruise. ‘Wij zijn het lichtende voorbeeld. Dankzij ons zijn ze in Hollywood weer films aan het maken. Omdat ze geloven in ons en in wat we doen. Ik bel elke avond met studio’s, verzekeringsmaatschappijen en producenten. Allemaal kijken ze naar ons. We creëren duizenden jobs!’

Lat hoger

De tirade - waarvan een geluidsopname uitlekte - illustreert hoeveel druk de coronacrisis zet op de filmindustrie in het algemeen en Hollywood in het bijzonder. Een peperdure aspirant-kaskraker zoals ‘Mission: Impossible’ maken is in het beste geval een gigantische onderneming. De coronamaatregelen leggen de lat nog een stukje hoger. De extra schoonmaakploegen en crewleden voor covidpreventie voegen zowat 1 miljoen euro toe aan het gemiddelde budget. Om het aantal mensen op een filmset zo klein mogelijk te houden worden de shifts van de crewleden bovendien gespreid, wat neerkomt op langere draaiperiodes. Volgens de Los Angeles Times kost elke bijkomende draaidag de grotere producties tot 325.000 euro.

Amerikaanse producties zijn verplicht een ‘Covid-19 compliance supervisor’ aan boord te hebben, die verantwoordelijk is voor de naleving van de coronaprotocols. Die persoon heeft de autoriteit om mensen die zich niet aan regels houden te straffen of te ontslaan en zelfs om een productie stil te leggen, wat ook weer handenvol geld zou kosten.

China

Hollywood zit sowieso met de handen in het haar. Veel studio’s beslisten de release van de grote titels die in 2020 op de planning stonden te verschuiven, maar ook dat heeft financiële gevolgen. Eén voorbeeld: de studio MGM heeft het budget voor het nieuwe Bond-avontuur ‘No Time to Die’ geleend, en elke maand dat de film in de koelkast blijft liggen kost 800.000 euro aan interesten, schrijft het vakblad The Hollywood Reporter.

Dit jaar verloor Noord-Amerika ook nog eens zijn koppositie als lucratiefste filmmarkt ter wereld. Die eer was in 2020 - al dan niet tijdelijk - weggelegd voor China. Begin oktober had dat land 1,57 miljard euro verzameld aan de box office, net iets meer dan zijn westerse concurrent. En belangrijker: het deed dat voornamelijk op eigen kracht. In het wereldwijde lijstje van de tien meest opbrengende films van 2020 prijken vier Chinese producties, met de historische oorlogsactie ‘The Eight Hundred’ als winnaar.

Toegegeven, de Amerikaanse bioscopen bleven vorig jaar veelal dicht en de meeste toptitels werden uitgesteld. Maar de evolutie is al langer aan de gang, en zelfs ‘Wonder Woman 1984’ - een van de weinige Amerikaanse superheldenfilms die wel de Chinese bioscopen haalde - kon daar niets tegen beginnen.

Streaming boven

De trend is bovendien verbonden met de andere grote shift van 2020: de opkomst van de streamingplatforms. Netflix, Amazon, Apple, en zelfs Disney en Warner (de respectieve thuisbasissen van de Marvel- en DC-helden) hebben begrepen dat ze in de eerste plaats zoveel mogelijk abonnees per regio moeten verleiden. Dat betekent dat ze veel meer dan de Hollywood-studio’s verhalen vertellen op maat van die regio’s, met de specifieke culturele waarden en gevoeligheden in het achterhoofd. Daar profiteren de lokale filmindustrieën, die meer kansen krijgen om aan de slag te gaan, dan weer van. En omdat er meer sterke fictie uit voortvloeit, staat de kijker meer open voor producties van eigen bodem.

Bij gebrek aan bioscopen is de vraag naar online content in 2020 geëxplodeerd, en dat heeft de machtsverhoudingen in de filmwereld grondig veranderd. Als de coronacrisis één blijvend gevolg zal hebben op de cinema, dan is het wel dat de kijker geen maanden meer zal moeten wachten voor een nieuwe titel online beschikbaar wordt. Warners beslissing om dit jaar alle releases, tot de grootste toe (‘The Suicide Squad’, ‘Dune’, ‘The Matrix 4’), tegelijk in de zalen en op zijn platform HBO Max uit te brengen zegt alles.

De tijd dat studio’s elke film in grote lijnen volgens hetzelfde stramien aan het publiek voorschotelden, is voorbij. De studio’s zullen veel creatiever moeten zijn en hybride distributieplannen uittekenen. Dat maakt de situatie minder voorspelbaar voor de kijker, die zelfs bij grotere titels zal moeten afwachten waar en hoe die film te zien zal zijn.