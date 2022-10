De onverwachte stille dood van hun superheldenfilm ‘Batgirl’ is stilaan verteerd, zeggen Adil El Arbi en Bilall Fallah. Daar zit ‘Rebel’ voor veel tussen, het indringende verhaal van een jonge Belgische Syriëstrijder en zijn wanhopige familie in Brussel. In mei op applaus onthaald in Cannes, nu in de zalen.