De coronadocumentaire die lijkt op een oorlogsfilm

De strijd tegen corona was in de ziekenhuizen van Wuhan uitputtend. Niemand was erop voorbereid.

Begin vorig jaar beleefde de Chinese miljoenenstad Wuhan als eerste een volledige lockdown. De documentaire ‘76 Days’ brengt de chaos, de paniek en ook de menselijkheid in de ziekenhuizen van de stad aangrijpend in beeld.

Op 23 januari 2020 greep de Chinese overheid drastisch in: Wuhan, met 11 miljoen inwoners de op zes na grootste stad van het land, werd hermetisch afgesloten. Een complete verrassing was dat niet, want er deed al sinds midden december een mysterieus virus de ronde dat zich ook in de rest van China verspreidde.

Trailer

Toch reageerde de Chinese bevolking geschokt, zegt Hao Wu, de regisseur van '76 Days', via Zoom. ‘Iedereen vroeg zich af hoe het mogelijk was. We waren de uitbraak van SARS in 2003 nog niet vergeten. De Chinese overheid had toen wereldwijd veel kritiek gekregen omdat ze die situatie zo slecht had aangepakt. Uiteindelijk had ze wel bepaalde maatregelen genomen, met onder meer een nationaal systeem voor de rapportering van besmettelijke ziekten. Waarom had dat systeem het nu weer laten afweten? Er was veel angst, verwarring en ook woede in China.’

Tranen en zombies

Toen een Amerikaanse tv-zender hem vroeg of hij een film wilde maken over de lockdown moest Wu daar geen twee keer over nadenken. Alleen bevond hij zich op dat moment bij zijn ouders in Sjanghai en kon hij Wuhan niet meer in. Hij nam contact op met bevriende filmmakers en journalisten, in de hoop beeldmateriaal te verzamelen. Twee collega’s waren bereid mee te werken: de freelance videoreporter Weixi Chen en een fotojournalist die in de aftiteling ‘Anonymous’ wordt genoemd omdat hij voor een staatsmedium werkt en zijn job niet wil verliezen.

Wu keerde terug naar zijn thuisbasis in New York en dacht na over welke film hij wilde maken. Een onderzoeksdocumentaire zat er niet in omdat geen enkele onderzoeksjournalist voor de camera wilde komen. Midden februari ontving hij de eerste beelden uit Wuhan - de cineast verklapt liever niet hoe ze de vermaarde ‘Chinese firewall’ hebben omzeild - en begreep hij hoe hij de film moest aanpakken.

Schermvullende weergave Aanschuiven in een ziekenhuis. Er was in Wuhan niet genoeg plaats voor iedereen.

‘Ik had op dat moment al heel veel gelezen over de lockdown en Covid-19', zegt Wu. ‘Maar het beeldmateriaal dat ik kreeg, bracht me compleet van mijn stuk. Anonymous stuurde me de scène waarmee ik de film begin, van een verpleegster die in alle staten is omdat haar vader op sterven ligt. Ik begon te huilen toen ik dat zag. Van Chen kreeg ik het huiveringwekkende tafereel van al die mensen die op de deur bonken omdat ze het ziekenhuis in willen. Dat deed me denken aan een zombiefilm.’

Oorlogsfilm

Dat ‘76 Days’ zo’n intense ervaring is, heeft alles te maken met waar de film zich afspeelt. Chen en Anonymous kregen toegang tot vier ziekenhuizen. Daar mochten ze filmen op plaatsen die bij ons doorgaans gesloten blijven voor de media tijdens de pandemie: de spoedafdeling en de kamers waar doodzieke patiënten liggen.

Ik zie dit niet als een film over de pandemie. Hij gaat vooral over hoe het leven zijn gangetje gaat onder extreme omstandigheden. Hao Wu Regisseur

‘De film is een delicate evenwichtsoefening’, zegt Wu. ‘Als het kon, vroegen we uiteraard toestemming aan de mensen. Maar wat doe je met comateuze patiënten? We hebben geprobeerd zo respectvol mogelijk te werk te gaan. We tonen zelden dode lichamen of close-ups van bewusteloze gezichten. Tegelijk heb ik van bij het begin aan mijn coregisseurs gezegd dat we in wezen een oorlogsfilm maakten. Dat we de geschiedenis documenteerden en dat ze zo veel mogelijk moesten vastleggen. We wilden de tragiek en de gruwel niet verdoezelen.’

76 days Wat? De documentaire ‘76 Days’ neemt de kijker mee in vier ziekenhuizen in de Chinese stad Wuhan, de vermoedelijke bakermat van Covid-19, tijdens de lockdown van begin 2020. Waarom de moeite? De film is het werk van drie regisseurs. Twee van hen verzamelden in Wuhan vaak uniek beeldmateriaal (tot in de spoedafdelingen van de ziekenhuizen toe), de derde puurde er vanuit New York een indringend en emotioneel geheel uit. Waar te zien? ‘76 Days’ is nu beschikbaar op Dogwoof on Demand (watch.dogwoof.com, met Engelse ondertitels) en vanaf 12 maart op Apple TV, iTunes en VICE.